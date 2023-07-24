韓媒：三星降低依賴京東方LCD面板 可望轉單友達與夏普

三星電子傳出正降低對中國LCD面板廠的依賴。（路透）

南韓媒體BusinessKorea報導，三星 電子正加強電視LCD面板供應鏈 的分散化，降低對中國面板龍頭京東方的依賴，同時尋求加強與台灣和日本面板廠的合作，原因是三星電子認為，仰賴透過價格戰而稱霸電視液晶顯示器（LCD）面板市場的中企，可能會讓自身在面板議價時中落入不利地位。

產業消息人士在22日指出，在三星電子所使用的電視LCD面板中，70%是由中國面板廠供應，其中以華星光電供應量最大，其次則是惠科與京東方；台灣友達光電占供應量約20%，夏普 、樂金顯示器等其他廠合計占比約10%。

然而，京東方與三星電子正陷入專利訴訟。BusinessKorea報導指出，京東方對三星電子的訴訟，促使三星推動對電視LCD面板的供應鏈分散化。此前，三星電子的子公司三星顯示器（Samsung Display）向美國國際貿易委員會（ITC）控告京東方，要求禁止進口和銷售侵害三星OLED面板專利的中國面板。京東方隨後在中國提起反訴，指控三星電子和三星顯示器侵害其LCD專利。

面板產業人士認為，京東方利用其在電視LCD面板市場的龐大影響力向三星電子施壓，而三星電子則大幅減少從京東方採購來回應。根據集邦科技預測，中企在電視LCD面板市場的市占率將從2022年的65.5%提升至70.4%。

歷經這次事件後，三星電子聚焦減少大幅仰賴中國面板企業。報導說，三星電子在每次議價時都處在劣勢，原因是沒辦法應付中企的漲價要求。中國供應商據報導從今年初以來，已把LCD面板報價提高逾30%。三星電視機出貨量一年約4,000萬台，其中LCD電視幾乎占了100%。

市場觀察人士預期，三星電子將請求友達和夏普擴大供貨。此時，樂金顯示器正在整頓電視LCD面板事業，幾乎沒有產能可增加供應，而且樂金去年底完全關閉在南韓的LCD面板製造設施，而且也把在廣州的LCD產線產能削減一半，轉為擴大為三星電子供應OLED電視面板。