油價連漲四周 站穩80美元

布蘭特原油期貨。(資料來源:彭博資訊)

國際油價 21日勁揚近2%，連續第四周上漲，布蘭特油價收盤站穩每桶80美元之上，因愈來愈多跡象顯示未來數月將面臨原油供應短缺。國際能源論壇（IEF）秘書長預測，油價下半年可望上漲，因為中國大陸和印度 需求提升，油市將出現「嚴重問題」。

布蘭特原油9月期貨21日收盤上漲1.43美元，漲幅1.8%，結算價報每桶81.07美元；西德州原油9月期貨上漲1.42美元，漲幅1.9%，報每桶77.07美元，為4月25日以來最高。

兩大原油期貨一周來分別上漲1.5%與2.3%。

普萊斯期貨集團分析師弗林（Phil Flynn）表示：「石油 市場開始慢慢消化供應即將緊縮的展望。全球供應開始收緊，未來幾周可能急劇加速。戰爭風險增加也會影響價格。」

在地緣政治方面，俄羅斯上周五連續第四天襲擊烏克蘭的糧食出口設施，並在黑海演習扣押船隻，自莫斯科本周退出聯合國斡旋達成的海上安全走廊協議以來，該地區緊張局勢不斷升級。

在供應方面，沙烏地阿拉伯和俄羅斯本月初已宣布擴大減產石油。阿聯能源部長馬茲魯伊上周五表示，目前石油輸出國組織與盟國（OPEC+）為支撐油市所採取的減產行動已足夠，如需採取進一步措施穩定油市，「僅需通個電話」。

國際能源論壇秘書長麥克莫尼格（Joseph McMonigle）22日出席在印度舉行的G20能源部長會議時向媒體透露，石油需求迅速回升至新冠疫情爆發前的水準，「供應卻很難追上」。

他說，目前抑制價格的唯一因素是對經濟衰退的擔憂。

麥克莫尼格表示：「今年下半年，我們將在供應追上的方面遭遇嚴重問題，因此，將看到價格出現回應。」

他將油價上漲歸因於兩大原油進口國中、印需求增加，「印度和中國的需求在下半年合計將增加每日200萬桶」。

至於油價是否可能再次飆升至每桶100美元，麥克莫尼格指出，油價已達到每桶80美元，可能進一步上漲，「我們將看到庫存大幅下降，這將向市場發出訊號，顯示需求確實回升。你將見到價格有所反應」。