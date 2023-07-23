色情入侵推特中文圈 反共帳號多見「黃推」出沒？背後動機起疑

5月以來，推特（Twitter）部分中文帳號出現大量被稱為「黃推」的色情帳號。 （美聯社）

5月以來，推特 （Twitter）部分中文帳號出現大量被稱為「黃推」的色情帳號，除發布色情圖文更進行詐騙。由於這些「黃推」常在立場反共的帳號出沒，有人質疑這些「黃推」背後是否有特定勢力運作。

綜合網路訊息及美國之音（VOA）中文網報導，包括「李老師不是你老師」等3名立場反共且具影響力的推特帳號經營者直指，色情詐騙帳號的泛濫，已經影響到中文推特上的政治討論，一定程度上降低了網友發言和瀏覽的積極性。

一名旅居美東、立場反共的中國移民劉先生向中央社記者表示，連他只是在推特上正面回應反共博主（帳號經營者）的貼文，立刻就有「黃推」來搗亂。這不禁讓人懷疑這些「黃推」背後是否受到中共 指使，或是像「自乾五」（自帶乾糧的五毛，指自動替中共辯護者）般自動為中共迴護。

儘管推特中文帳號、特別是簡體帳號裡的「黃推」早已存在。但長久以來，「黃推」與政治性帳號井水不犯河水，並不會相互跨界發文回應。但自今年5月以來，「黃推」快速且大量入侵政治性帳號，只要博主貼文，下方立刻出現大量來自「黃推」的挑逗性圖文。

經過1、2個月來的肆虐，網友逐漸發現，這些「黃推」最常出現在較具人氣的反共帳號貼文回應中，有些也會出現在中國官媒的推特帳號，一小部分也出現在其他不涉政治的人氣帳號中。至於力挺中共當局的「愛國」推特帳號，則鮮少出現「黃推」的蹤影。

根據VOA報導，在特斯拉總裁馬斯克（Elon Musk）入主推特、採取每月支付8美元即可取得「藍勾」認證的新措施後，連一些「黃推」也取得了「藍勾」，進而增加了用戶被詐騙的機率。

綜合報導及網路訊息，如今已有網友陳述自己被這些「黃推」詐騙的經歷，甚至因為與「黃推」裸聊被拍下照片，遭到「黃推」經營者威脅支付人民幣數十萬元贖金，否則就把裸照發給到網友的朋友圈內。而這些「黃推」的實際經營者都是男性。

報導指出，美國之音記者曾喬裝網友接觸這些「黃推」經營者，而這些經營者使出詐騙集團 常用的手法，且對被威脅者漫天喊價，甚至喊到人民幣30萬元（約4.1萬美元）。

知名反共中文推特帳號「李老師不是你老師」博主「李老師」表示，中文用前往推特，就是因為想自由表達看法，交流自己不同的聲音。但因為出現「黃推」，一看見就沒有交流的慾望了。就算發表自己的看法，很多人點贊，別人也看不見，因為都被「黃推」掩蓋了。

「李老師」日前在自己的推特帳號上，披露了「黃推」的詐騙方式，引起了背後經營者的憤怒，導至他收到了許多來恐嚇訊息。這些經營者聲稱，如果不刪掉推文，他們就要集體舉報，讓「李老師不是你老師」被下架或禁言。事後，他的帳號的確有一小段時間無法在搜索結果中顯示。

報導指出，推特是少數目前尚未受到中國審查影響、且有大量活躍中文用戶的大型網路社交平台。但近來「黃推」的泛濫，已讓一些人開始思考要不要轉換平台。

也屬知名反共帳號的「牆國反賊」，同是被「黃推」肆虐」的受害者。博主「陶哥」表示，其實他動過至少十幾次刪除推特帳號，轉移到其他平台的想法，但最終還是沒能下決心，這意味著要重新建立社群和關係網。

前新浪微博審查員劉力朋表示，這些「黃推」雖然不像是中國官方所指使，但和微博上「五毛」洗地、水軍漫灌評論區的效果是一樣的。目的也許不是輿論操控，但實際上效果跟輿論操控是一模一樣的。

上述的劉先生表示，鑑於舉報「黃推」毫無效果，他和其他網友只能一一封鎖這些「黃推」。但這些「黃推」簡直是「春風吹又生」，防不勝防，封鎖也沒有多大用處。