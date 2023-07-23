熱潮下受害者？企業今年IT預算以AI為優先 卻擠壓到這類公司

最新調查顯示，企業紛紛把實驗性人工智慧（AI）計畫，列為資訊科技（IT）預算中的優先項目。（路透）

最新調查顯示，企業紛紛把實驗性人工智慧（AI ）計畫列為資訊科技（IT）預算 中的優先項目。這對微軟 來說是好消息，但可能也會成為科技硬體供應商的壞消息。

巴隆金融周刊（Barron's）報導，Piper Sandler在本月稍早發布對147位企業資訊長的訪調，詢問他們的公司在不久將來打算增加或減少支出的項目。結果顯示，2023年IT預算成長速度可能趨緩。受訪者透露，他們對今年總預算的年成長率預估為3.6%，較六個月前的預測下滑1.3個百分點。

但這項調查潛藏一個重要趨勢：這些公司編列預算時，將新的AI應用視為首要項目。調查顯示，生成式AI的優先順位提高九個名次，成為未來三年最重要的新興科技趨勢。這份報告還指出，四分之三的受訪者已在測試或執行AI計畫。

巴隆指出，微軟可能是企業支出轉向AI的大贏家。該公司主要是透過兩種方式受惠：各界日益增加對其雲端運算服務Azure、以及新付費軟體功能的需求。

目前有證據顯示，微軟在這兩方面都有斬獲。Piper Sandler分析師布雷斯林說，受訪的資訊長透露他們公司有為了AI而使用更多微軟雲端服務的打算。此外，微軟18日宣布Microsoft 365的AI工具Copilot訂閱費用，每名用戶的月費為30美元，高於分析師預期，激勵當天股價大漲4%。

然而，在檢視資訊長的回應後，Piper的團隊預測，電腦伺服器製造商等硬體供應商，今年最有可能面臨預算壓力。

另一方面，台積電也看到類似的趨勢。該公司上周法說會釋出AI晶片需求強勁的訊號，儘管不足以抵銷整體半導體需求下滑。不過，當一名分析師詢問，AI晶片訂單大增，是否會擠壓傳統伺服器晶片的訂單，而台積電董事長劉德音說：「短期內，雲端服務商的資本支出（預算）是固定的，所以會。」