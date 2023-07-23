供過於求與成長前景憂慮未解 晶片業本周財報有壓

包括英特爾在內的多家晶片業者，將在本周發布上季財報。（聯合報系資料照）

恩智浦（NXP）、德州儀器、英特爾，以及SK海力士、三星 電子等晶片 製造商本周將陸續發布上季財報，產業專家普遍認為，對人工智慧（AI）刺激半導體需求的樂觀情緒，可能不足以抵銷晶片供應過剩和經濟情勢不明朗所帶來的挑戰。

蘋果和輝達的主要晶片製造商台積電 上周五（21日）發布財報時， 預期年銷售額將下降10%，引發整個產業股價跌成一片，致使本周將發布上季財報的幾家晶片大廠承受不小壓力。

恩智浦將在本周一（24日）盤後發布上季財報，銷售可能下降3%。花旗預期，今年底前的營收可能持續面臨壓力，但恩智浦的微控制器產品將是少數的亮點之一，特別是在這類晶片短缺的情況下。汽車製造大廠Stellantis NV正與恩智浦洽談，以確保2030年之前的供應。

隨著全球半導體產業繼續努力因應庫存過剩，德儀在本周二（25日）發布的財報可能顯示營收萎縮恐將進一步加速至17%，為連續第三季下滑。

SK海力士本周三（26日）預計公布第2季銷售將較去年同期大幅下降，但季比可能持平或略有成長。彭博行業研究（BI）說，該公司運營虧損可能符合市場預期。SK海力士的最新財報可能反映了動態隨機存取記憶體（DRAM）和NAND快閃記憶體的持續供應過剩和需求低迷。Ebest Investment指出，SK海力士可能會出現2.6兆韓元的營業損失。

英特爾本周四（27日）將公布連續第六季營收下滑，較一年前減少22%。彭博行業研究（BI）指出，擴大晶圓製造產能的資本支出將使該公司為長期成長布局，但資產支出加上銷售下滑，將使該公司未來18個月在發放股利後的現金流量為負值。

三星電子本月稍早公布了至少2009年以來最嚴重的季營收跌幅，加劇了電子產品和記憶體晶片長達一年低迷需求何時會結束的不確定性。這位南韓晶片巨人將在27日發布完整的上季財報。