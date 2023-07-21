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俄羅斯受大規模制裁但打擊有限 專家點「2原因」撐住經濟

中央社／柏林21日專電
俄羅斯總統普亭。 （美聯社）
俄羅斯總統普亭。 （美聯社）

西方對發動戰爭的俄羅斯實施大規模制裁，俄國經濟卻沒有崩潰。專家指出，軍火生產和民間消費成功撐住經濟，不過還能撐多久大有疑問。

去年俄國經濟因制裁打擊萎縮2.1%。根據總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）日前的預測，今年成長率可望超過2%，總統普亭（Vladimir Putin）因此稱讚俄國經濟表現「優於預期」。

西方專家的預測相對保守。國際貨幣基金（IMF）預測俄國經濟今年將成長0.7%；專精中東歐經濟的「維也納國際經濟研究所」（The Vienna Institute for International Economic Studies，簡稱WIIW）在最新報告預期1%，與仍在俄國營運的義大利聯合信貸銀行（UniCredit）預測相當。

自從俄國全面入侵烏克蘭以來，西方對俄國銀行和企業進行規模前所未見的制裁，俄國經濟為何還沒崩潰，甚至繼續成長？

維也納國際經濟研究所專家艾斯楚夫（Vasily Astrov）在報告中指出，主因是軍火工業接單暢旺，工業生產因國防支出受惠，以及實質薪資成長帶動民間消費。

報告指出，大量年輕、擁有技術的人口因為不想當兵移民到國外，勞動力缺乏導致薪資成長，拉抬民間消費回到2021年、即全面入侵烏克蘭前的水準。

此外，通膨速度大幅下滑，預計今年通膨率為5.1%。

不過，長期來看，由於西方對能源和高科技的制裁及勞動力短缺，艾斯楚夫對俄國經濟前景不樂觀。

根據報告，今年1到5月俄國石油和天然氣的收入，相較於去年同期僅剩一半，反之政府支出增加26.5%，「俄羅斯可維持這樣的赤字一段時間，不過鑑於戰爭支出，還能撐多久大有疑問」。

俄國 烏克蘭 俄羅斯

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