三星折疊新機下周在南韓亮相 傳定價比前一代更高

三星折疊新機 Galaxy Z Flip 5電腦示意圖。（翻攝自mediapeanut）

南韓三星 電子最新款折疊智慧手機Galaxy Z Flip 5和Fold 5，預定下周三（26日）將在南韓首度亮相，售價預期比先前版本略高。發表會後，折疊新機正式開賣時間定在一星期後的下個月初，但消費者可在三星官網預購。

南韓每日經濟新聞英文版Pulse News報導，今天來自產業界的消息指出，三星電子目前仍在與行動電信商協調這組最新折疊手機的價格，不過最後決定的價格應該會比前一代的貴。

法國線上雜誌Dealabs估計，Flip 5在法國的出廠價格，容量256GB機種為1,199歐元（1,334美元），512GB為1,339歐元（1,490美元）。這樣的價格水準，比先前Flip 4系列高20%。歐洲市場通常智慧手機的定價較其他市場高，所以業界推斷，南韓國內的出廠價大約會比前一代貴10萬韓元（78.18美元）。

Flip 5系列的大尺寸螢幕是Flip 4的兩倍大，今年的匯率 也比去年高一些。三星行動事業部總裁盧泰文在最近一篇文章中提到，Flip 5簡約但幹練的設計，又美又好用。三星對新機的品質深具信心。

三星Flip 5系列折疊機，外部螢幕在折疊狀態時，擁有無按鈕自拍功能。號稱使用者不必去按相機鈕，就能由任何角度自拍，大大提升整體使用者經驗。色彩方面，也有更多選擇。至於Fold 5的顏色選擇，根據專為三星行動裝置設立的部落格提供的資訊，Fold 5的顏色包括：奶油、鑽石、幻黑、藍、珊瑚、白金等，後三色是網購限定色。