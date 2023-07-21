我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

減少依賴中俄 葉倫:美希望友岸外包納入新興經濟體

道指連漲10天 全周上漲逾2%

三星折疊新機下周在南韓亮相 傳定價比前一代更高

編譯黃淑玲／綜合外電
三星折疊新機 Galaxy Z Flip 5電腦示意圖。（翻攝自mediapeanut）
三星折疊新機 Galaxy Z Flip 5電腦示意圖。（翻攝自mediapeanut）

南韓三星電子最新款折疊智慧手機Galaxy Z Flip 5和Fold 5，預定下周三（26日）將在南韓首度亮相，售價預期比先前版本略高。發表會後，折疊新機正式開賣時間定在一星期後的下個月初，但消費者可在三星官網預購。

南韓每日經濟新聞英文版Pulse News報導，今天來自產業界的消息指出，三星電子目前仍在與行動電信商協調這組最新折疊手機的價格，不過最後決定的價格應該會比前一代的貴。

法國線上雜誌Dealabs估計，Flip 5在法國的出廠價格，容量256GB機種為1,199歐元（1,334美元），512GB為1,339歐元（1,490美元）。這樣的價格水準，比先前Flip 4系列高20%。歐洲市場通常智慧手機的定價較其他市場高，所以業界推斷，南韓國內的出廠價大約會比前一代貴10萬韓元（78.18美元）。

Flip 5系列的大尺寸螢幕是Flip 4的兩倍大，今年的匯率也比去年高一些。三星行動事業部總裁盧泰文在最近一篇文章中提到，Flip 5簡約但幹練的設計，又美又好用。三星對新機的品質深具信心。

三星Flip 5系列折疊機，外部螢幕在折疊狀態時，擁有無按鈕自拍功能。號稱使用者不必去按相機鈕，就能由任何角度自拍，大大提升整體使用者經驗。色彩方面，也有更多選擇。至於Fold 5的顏色選擇，根據專為三星行動裝置設立的部落格提供的資訊，Fold 5的顏色包括：奶油、鑽石、幻黑、藍、珊瑚、白金等，後三色是網購限定色。

三星 南韓 匯率

上一則

中夏糧經歷「爛場雨」 料下半年極端天氣多秋糧挑戰大

下一則

減少依賴中俄 葉倫：美希望友岸外包納入新興經濟體

延伸閱讀

南韓警告北韓：動用核武等於終結金正恩政權

南韓警告北韓：動用核武等於終結金正恩政權
不明毒氣包裹南韓引恐慌 台急澄清：中國寄出

不明毒氣包裹南韓引恐慌 台急澄清：中國寄出
拆開後呼吸困難 南韓驚見「來自台灣」不明毒氣包裹 多處通報可疑案例

拆開後呼吸困難 南韓驚見「來自台灣」不明毒氣包裹 多處通報可疑案例
南韓首爾驚傳隨機砍人案 1死3傷 嫌犯已遭逮

南韓首爾驚傳隨機砍人案 1死3傷 嫌犯已遭逮

熱門新聞

美元指數創去年11月來最大單周跌幅。（路透）

美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？

2023-07-16 21:17
中國今年上半年對美國的出口貿易額，將被墨西哥和加拿大超越，失去美國最大進口來源國的地位。 （路透）

15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車

2023-07-14 07:51
有「女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德表示，聯準會（Fed）已大幅提高利率，如今美國通縮威脅近在眼前，將迫使Fed調整政策。（路透）

美通縮危機浮現 Fed將被迫調整利率 女股神示警：否則成為「恐怖秀」

2023-07-15 08:36
受美元指數重返100點影響，19日人民幣在岸價跌破7.21。（中通社）

連續三天下跌 人民幣在岸價大跌480點

2023-07-19 16:33
惠普傳出將數百萬台商務和家用筆電的生產移到泰國和墨西哥。（路透）

惠普供應鏈多元化有大動作：數百萬台筆電生產移出中國

2023-07-18 09:45
特斯拉財報顯示，降價促銷的策略已經傷害利潤，但有助提升銷量。(路透)

馬斯克說了什麼讓盤後大跌？特斯拉財報5大重點一次看

2023-07-19 22:02

超人氣

更多 >
好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物

好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物
這個「星女郎」從小美到大 曾被全校圍觀…遭諷：太漂亮成績不會好

這個「星女郎」從小美到大 曾被全校圍觀…遭諷：太漂亮成績不會好
7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲

7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲
「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬

「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬
季辛吉會中國防長 白宮：很遺憾美國政府見不到

季辛吉會中國防長 白宮：很遺憾美國政府見不到