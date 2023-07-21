印度實施稻米出口禁令「半數遭禁」 恐再推升全球糧食通膨

印度政府20日公布稻米出口新禁令，影響該國半數稻米輸出。 （美聯社）

印度 政府周四（20日）下令暫停最大稻米出口種類的出口，等於大約半數的印度稻米出口受到影響，恐再助長全球糧食市場通膨上升。印度是全球最大的稻米出口國，占全球稻米出口總量逾40%。

印度政府宣布，將禁止非巴斯馬蒂白米（non-basmati white rice），原因是今年雨季降雨來得晚但雨量大，對農作物造成了嚴重損害，導致印度國內零售米價在最近一個月內上漲3%。

路透指出，印度以外其他稻米出口國的庫存較低，這代表只要有任何國家的出口減少，都可能進一步推升糧食價格。國際糧食價格早已因俄羅斯 入侵烏克蘭 與不穩定的氣候而上漲。

印度農業部在聲明中表示：「為了確保印度市場上有足夠的非巴斯馬蒂白米供應，並緩解國內市場價格上漲，印度政府已經調整了出口政策」。聲明提到，過去12個月來，稻米零售價格上漲了11.5%。

受影響的非巴斯馬蒂白米和碎米去年的出口量約為1,000萬噸，而同期印度稻米的出口總量為2,200萬噸。

印度政府周四稍晚澄清，確認熟米不在禁令之列，該類別2022年的出口量為740萬噸。

路透分析，印度這項最新出口禁令，顯示莫迪政府在即將於明年舉行的大選之前，對於糧食通膨問題十分敏感。

莫迪政府在2022年9月限制稻米出口後，也延長了小麥出口禁令。另外，由於甘蔗產量下降，今年更對糖的出口設下了上限。

印度稻米出口商協會主席B.V. Krishna Rao告訴路透，「印度打亂全球稻米市場所將引發價格波動的程度，將遠遠超過烏克蘭因俄羅斯入侵而對小麥市場造成的影響」。

稻米是全球30多億人的主食，近90%的稻米產自亞洲。稻米是非常需要水分的作物，而聖嬰氣候現象通常會導致亞洲降雨量減少。全球稻米價格現已經徘徊在11年來的最高水準。