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日本貿易順差 兩年來首見

編譯劉忠勇／綜合外電

日本6月貿易收支意外轉為順差，為2021年7月來首見，有助於減輕日本經濟復甦所面臨的壓力，不過經濟前景仍面臨許多風險。

日本財務省20日公布，6月貿易順差為430億日圓（3.08億美元），分析師原估會出現逆差467億日圓。出口額成長1.5%，以汽車和工程機械出口居首。進口額下滑12.9%，主要反映原油和煤炭進口分別劇減36.2%和37.5%的影響。

日企繼續走出疫情影響，貿易順差可謂正面現象。日本央行本月發布的最新短觀調查顯示，日企的信心全面改善，支持央行對於國內經濟正逐步復甦的觀點。

不過，日本6月貿易數字也凸顯全球需求的脆弱性，野村證券的高級經濟學家岡崎康平說：「若深入細節，未必是亮眼的景況。單月來看是有微幅復甦，但對美國出口並沒有明顯上升。」日本6月對美國和歐洲出口，分別成長11.7%和15%，對中國大陸的出口下降11%。

晶片設備出口較去年下降17.7%，向中國出口半導體元件也下降12.8%。日本即將實施新的出口限制，官員強調並未針對特定國家。對美出口晶片製造設備的出貨急遽下降36.9%。

日圓對美元6月匯價，較去年同期低了6.8%，因此進口額會有膨脹，但能源價格跌更多，降低燃料進口額。

農林中央金庫研究所經濟學家南武志說：「就出口量來說實際上是下降的，這就是說出口不一定會對國內生產毛額（GDP）帶來助力。進口因油價下跌而下降，但很難想像全球經濟會在近期加速成長。」

同日，日本內閣府宣布將本會計年度的整體通膨預期上調至2.6%，遠高於先前預期的1.7%，凸顯通膨壓力高於預測。當局並預測，到2024年度時，整體通膨率將放緩至1.9%。日本5月消費者物價指數（CPI）比去年同期上升3.2%，6月數據定21日公布，是日本銀行（央行）下周召開政策會議前最後一個公布的重要數據。

日本 央行 晶片

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