i15傳延後上市 廠商趕進度

美銀全球研究公司分析師莫漢指出，新款iPhone推出時間可能延後，蘋果本季財測可能不如預期。（路透）

美銀全球研究公司（BofA Global Research）分析師莫漢指出，他確認通路後發現，蘋果新款iPhone （暫稱iPhone 15）推出時間可能延後好幾周，甚至延到今年第4季，將使蘋果本季財測可能不如預期，預估本季iPhone銷量4,800萬支，低於華爾街 共識的5,100萬支。

iPhone新機延後上市，外界憂心衝擊供應鏈大立光、鴻海 、和碩等業績表現。業界分析，各家廠商在產品導入新規格、新元件時，因設計改變，研發與導入時程會有幾周時間調整，是常有的事，透過加班或趕工的方式仍可力拚新機如期問世。

iPhone供應鏈鴻海、和碩、大立光昨（20）日不評論單一客戶訂單動態。今年iPhone新機最大亮點，在於旗艦機種首度搭載潛望式鏡頭，大立光董事長林恩平日前在法說會上表示，目前大家都積極尋求導入潛望式鏡頭，且高低階都有，法人進一步追問鏡頭組裝良率是否影響出貨，他回應，模組廠的良率已克服，但感測器的良率較差，「下半年新機出貨目前有往後移一點。」

外界解讀，蘋果新機iPhone 15依往例於9月亮相，惟外傳潛望式鏡頭面臨下游模組廠良率卡關的難題，林恩平雖未提及客戶名稱，但市場推測iPhone 15新機確實面臨組裝良率瓶頸，問題已由模組廠轉移至感測器廠，新機出貨時程恐將遞延。

蘋果今年秋季預定發表四款新iPhone，分別為15、15 Pro、15最高階機種（暫稱Ultra或Pro Max）及15 Plus。其中，和碩操刀部分15 Plus及15 Pro機型。陸廠立訊精密主要代工iPhone 15 Plus外，同時拿下部分15及15 Pro組裝訂單。

至於鴻海集團仍手握iPhone 15系列最多代工訂單，包括獨家代工最高階的15 Ultra，以及入門機種15和15 Pro最大訂單量。

蘋果上季財報預定兩周後揭曉，華爾街已開始調整對蘋果上季和未來業績預估。莫漢19日研究報告指出，蘋果預定8月3日發布的上季財報可能「大致符合」華爾街預估，預估營收為807億美元、每股盈餘1.17美元。