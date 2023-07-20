三星丟主場優勢？ 調查揭南韓年輕人更愛iPhone

韓國蓋洛普發布的最新調查顯示，南韓年輕人比較愛用iPhone。 （路透）

韓國蓋洛普（Gullup Korea）的最新調查發現，在三星 電子的主場南韓 ，69%的智慧手機用戶都使三星電子手機，只有23%使用蘋果iPhone ，但有一群人使用智慧手機的趨勢明顯不同：年輕的千禧世代和Z世代。

韓國前鋒報報導，這項訪調南韓1,001名成人的調查指出，在18歲~29歲的年輕族群當中，使用iPhone的受訪者比率達65%，比三星32%的兩倍多，而且比去年增加了13%，也與較年長的群體形成強烈對比。

三星電子在年長族群的愛用度很高，占比都在70%以上。例如40多歲族群有78%使用Galaxy手機，只有18%用iPhone，然後隨著年齡增長，三星電子手機的支持度提高：50多歲族群使用三星電子手機的比率提高到86%，iPhone占比降到6%；60多歲族群使用三星電子手機的比率增至85%，iPhone只占4%。

韓國蓋洛普把南韓年輕人愛用iPhone，歸因於蘋果的優質品牌形象。以相同的記憶容量128GB為例，蘋果iPhone 14在南韓的售價125萬韓元（989美元），三星電子Galaxy S23售價則為115萬韓元，沒有貴太多。今年初蘋果在南韓市場推出Apple Pay，也是較能吸引年輕人的因素。

調查也發現，受訪者的品牌忠誠度頗高。85%受訪者表示會繼續使用目前在用的手機品牌，主要理由是跨裝置的同步和資料分享會比較簡便，也代表年輕人愛用iPhone的趨勢將持續下去，iPhone在南韓市場的可望擁有長期成長。

三星電子為努力吸引年輕消費者，在首要商業區江南區的旗艦店6月開幕，將之包裝為「千禧世代與Z世代遊樂場」，與蘋果江南店門市相隔不到1公里，較勁意味濃厚。