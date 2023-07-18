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道指連7日上漲 逾2年最長走勢

美元微漲 美國零售數據強化7月升息預期 歐元走貶

編譯劉忠勇／綜合外電
美元指數（DXY）周二一度跌到99.589，為2022年4月以來最低。（路透）
美元指數（DXY）周二一度跌到99.589，為2022年4月以來最低。（路透）

美元周二小幅走升，美國零售銷售數據更強化聯準會（Fed）下周升息的預期心理，歐洲央行官員發表鴿派言論後，歐元回吐盤中漲幅。

美國6月整體零售銷售較上月增長0.2%，增幅低於預期。5月數據也被上修，顯示銷售增長0.5%，前值為增長0.3%。核心零售銷售顯示出更大的韌性。除汽車、汽油、建材和食品服務外，6月核心零售銷售月比增長0.6%。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）尾盤上漲0.1%，報99.914，稍早跌至99.589，為2022年4月以來最低。

美元兌日圓升值0.1%，報138.83日圓，上周五跌至137.245，是5月17日來最低。

CIBC Capital Markets駐多倫多的北美外匯策略主管Bipan Rai表示，「核心數據仍相當強勁，將影響到GDP和國內需求。這在很大程度上支持Fed確實需要在本月時候再次升息」。

交易商本周還將關注歐元區、英國和日本等地區公布的通膨數據，以尋找全球通膨是否降溫的進一步線索。

歐元幾無變動，報1.1229美元，稍早一度觸及1.12760美元，為2022年2月以來最高。

荷蘭央行總裁暨歐洲央行管理委員會委員克諾特周二說，將密切關注未來幾個月通膨降溫的跡象，以避免升息過度。歐洲央行預料將在下周升息25個基點。

英鎊跌0.2%，報1.3046美元，周四觸及1.31440美元，為2022年4月以來最高。

東方匯理G-10外匯研究和策略主管Valentin Marinov表示，「美元走勢將跟隨美國的利率和殖利率，需要實質性向上調整，美元才能回到’美元微笑’曲線的上升段」。

美國10年期公債殖利率盤中一度下跌8個基點，之後跌幅收窄。

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