我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指連漲六天 收創今年新高

快看世界／在稻田裡全身沾泥巴 尼泊爾特殊國定假日

東南亞觀光 印度客躍主力

編譯葉亭均／綜合外電
印度遊客湧向東南亞，成為當地觀光客來源主力。（歐新社）
印度遊客湧向東南亞，成為當地觀光客來源主力。（歐新社）

印度觀光客愈來愈時興前往東南亞度假，在東南亞感受到中客回籠的速度比預期慢之際，鞏固了印度做為該區觀光旅遊產業主要成長支柱的地位。

路透報導，產業主管與分析師表示，從印度廉航靛藍航空（IndiGo）到泰國航空公司（Thai Airways），到擁有數千間客房的飯店連鎖業者，企業們正迎接印度激增的中產階級與成長中的消費力。

航空業分析師索比表示，東南亞觀光業的成長力道勢必主要來自印度，東南亞地區想必已做了非常良好的布局。

對於多個東南亞國家而言，觀光與旅遊業是很重要的。根據經濟合作發展組織（OECD）的數據，觀光領域在新冠疫情爆發前占東南亞國內生產毛額（GDP）約12%，聘僱人力超過4,000萬人。

十多年來，東南亞觀光領域都靠中客帶動，但近期數據顯示，在疫情後，中客回籠速度緩慢，5月的中客數量比2019年同月減少了至少60%。

產業人士表示，印度觀光客長期增加，將使得航空載運、飯店產品與觀光業者重新調整目標，而且初步的跡象已經浮現。亞洲開發銀行（ADB）在5月的報告中表示，未來十年在出境觀光成長方面，印度可望成為下一個中國，「對於疫後觀光的十年，印度可望成為題材」。

觀光大國泰國的印度遊客數目前僅比2019年低約14%。根據泰國政府數據，在2019年，以七天遊而言，中客在泰國的消費平均約一天197美元，印度遊客則是支出約180美元。泰國政府預料今年有160萬印度遊客訪泰。

在5月，遊訪新加坡的印度遊客人數比中客還多；同月也有近6.3萬印度遊客造訪印尼，逼近6.4萬名的中客人數。

泰航執行長柴伊（Chai Eamsiri）表示：「印度線非常強勁。」現在泰航每周有70航班赴印度，相較之下，飛往中國的航班僅14班次，遠低於疫情前的約40航班。柴伊說，未來十年，泰航可望將飛往印度的窄體客機數量增加一倍。

靛藍航空已訂購500架空巴窄體客機來滿足地區需求，該公司表示，往返印度與東南亞的航線需求淨增，每周有超過100個航班連結兩地。

印度 觀光 東南亞

上一則

中國6月消費大幅回落 專家指出經濟仍偏弱需更多刺激

延伸閱讀

中國開放速度不如預期 印度客有望成東南亞觀光主力

中國開放速度不如預期 印度客有望成東南亞觀光主力
G20峰會美俄中領袖將同框 印外長籲聚焦經濟

G20峰會美俄中領袖將同框 印外長籲聚焦經濟
葉倫：現在解除對中加徵關稅「還太早」

葉倫：現在解除對中加徵關稅「還太早」
日本將攜手印度抗中 建半導體供應鏈

日本將攜手印度抗中 建半導體供應鏈

熱門新聞

美元指數創去年11月來最大單周跌幅。（路透）

美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？

2023-07-16 21:17
中國今年上半年對美國的出口貿易額，將被墨西哥和加拿大超越，失去美國最大進口來源國的地位。 （路透）

15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車

2023-07-14 07:51
高盛集團預估，印度的經濟實力到2075年不只將超越日本與德國，甚至將取代美國，成為全球第二大經濟體。（路透）

美國將落到全球第3大經濟體？高盛稱「這時候」見分曉

2023-07-10 07:41
有「女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德表示，聯準會（Fed）已大幅提高利率，如今美國通縮威脅近在眼前，將迫使Fed調整政策。（路透）

美通縮危機浮現 Fed將被迫調整利率 女股神示警：否則成為「恐怖秀」

2023-07-15 08:36
周杰倫概念股「巨星傳奇」一波三折終於在港交所上市。（圖：杰威爾音樂提供）

「巨星傳奇」上市 周杰倫媽媽葉惠美身價狂飆5400萬元

2023-07-14 01:17
低於3%的房貸利率是異常狀況。（美聯社）

房貸利率 重回3%機會渺茫

2023-07-12 13:53

超人氣

更多 >
中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難
12星座「丈夫愈廢我愈愛」排行 這星座覺得「沒用更能激起母愛」

12星座「丈夫愈廢我愈愛」排行 這星座覺得「沒用更能激起母愛」
美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？

美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？
加州遊民遭除草機輾斃分屍 死者頭骨、牙齒遺留現場 家屬控草率對待

加州遊民遭除草機輾斃分屍 死者頭骨、牙齒遺留現場 家屬控草率對待
記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答

記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答