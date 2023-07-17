東南亞觀光 印度客躍主力

印度遊客湧向東南亞，成為當地觀光客來源主力。（歐新社）

印度觀光 客愈來愈時興前往東南亞 度假，在東南亞感受到中客回籠的速度比預期慢之際，鞏固了印度做為該區觀光旅遊產業主要成長支柱的地位。

路透報導，產業主管與分析師表示，從印度廉航靛藍航空（IndiGo）到泰國航空公司（Thai Airways），到擁有數千間客房的飯店連鎖業者，企業們正迎接印度激增的中產階級與成長中的消費力。

航空業分析師索比表示，東南亞觀光業的成長力道勢必主要來自印度，東南亞地區想必已做了非常良好的布局。

對於多個東南亞國家而言，觀光與旅遊業是很重要的。根據經濟合作發展組織（OECD）的數據，觀光領域在新冠疫情爆發前占東南亞國內生產毛額（GDP）約12%，聘僱人力超過4,000萬人。

十多年來，東南亞觀光領域都靠中客帶動，但近期數據顯示，在疫情後，中客回籠速度緩慢，5月的中客數量比2019年同月減少了至少60%。

產業人士表示，印度觀光客長期增加，將使得航空載運、飯店產品與觀光業者重新調整目標，而且初步的跡象已經浮現。亞洲開發銀行（ADB）在5月的報告中表示，未來十年在出境觀光成長方面，印度可望成為下一個中國，「對於疫後觀光的十年，印度可望成為題材」。

觀光大國泰國的印度遊客數目前僅比2019年低約14%。根據泰國政府數據，在2019年，以七天遊而言，中客在泰國的消費平均約一天197美元，印度遊客則是支出約180美元。泰國政府預料今年有160萬印度遊客訪泰。

在5月，遊訪新加坡的印度遊客人數比中客還多；同月也有近6.3萬印度遊客造訪印尼，逼近6.4萬名的中客人數。

泰航執行長柴伊（Chai Eamsiri）表示：「印度線非常強勁。」現在泰航每周有70航班赴印度，相較之下，飛往中國的航班僅14班次，遠低於疫情前的約40航班。柴伊說，未來十年，泰航可望將飛往印度的窄體客機數量增加一倍。

靛藍航空已訂購500架空巴窄體客機來滿足地區需求，該公司表示，往返印度與東南亞的航線需求淨增，每周有超過100個航班連結兩地。