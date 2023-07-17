食品業推新口味 搶攻Z世代

為滿足Z世代特殊味蕾，有業者推出口味更消暑的咖啡。相關研究認為，這與他們在成長過程中擁有較多元選擇有關，因此不願花錢在不能立刻享受的事物上。（路透）

隨著Z世代消費者邁入成年，食品和飲料業者無不挖空心思吸引他們購買自家品牌產品，但不少公司發現，光靠行銷已賣不動傳統產品，必須推出新口味迎合這群新世代消費者。

華爾街 日報引述行銷主管和趨勢預測人士報導，在1997~2012年間出生的Z世代已習慣嘗試更多選擇，相較於之前的世代，他們不願花錢在不能立刻享受的事物上。比起斥資數百萬美元向Z世代推銷傳統產品，有些企業反而研發能滿足Z世代特殊味蕾的新品。

例如，有業者推出口味更清淡的啤酒、色彩更繽紛的飲品，以及更消暑的咖啡 ；連美國連鎖速食餐廳Taco Bell最知名的爆漿起司牛肉捲餅和五層牛肉捲餅，也開始推出雞肉品項。

Taco Bell執行長馬克‧金去年12月向投資 人說：「牛肉占我們產品很大一部分比重，但目前的Z世代消費者想要雞肉。」Taco Bell食品創新長馬修斯也說，過去幾年已推出或試賣更多雞肉產品，未來還會推出更多。

以生物學角度來看，各世代的口味差異不會變動太多。Z世代的口胃通常與父母沒有差別。隨著新一批消費族群邁入成年，數十年來的食品趨勢總是此起彼落。

彭博分析聯合國資料後表示，Z世代是全球目前人數最多的一個世代。另據顧問公司Gen Z Planet，Z世代可支配的所得共計3,600億美元。

Z世代顯然是企業極力想爭取的消費族群，但有行銷主管指出，有些品牌已證實較不易向Z世代兜售傳統產品。年僅24歲、Z世代研究與策略公司DCDX創辦人暨執行長羅斯認為，這和Z世代成長過程中接觸選擇較多有關。他說，年輕消費者不須訓練味覺來適應既有產品；電商網站和貨架上更多元的選擇，意味他們能買到適合自己的品牌和口味。

也有企業在既有產品外推出新品，以進一步滿足Z世代的口味（不論是字面或象徵意義），好處是能兼顧已對傳統產品和菜單項目保有忠誠度的其他消費者。