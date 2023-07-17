收藏家惜售 衝擊國際拍賣行

經濟前景不明，收藏家惜售，佳士得上半年整體銷售年減23%至32億美元。（路透）

佳士得（Christie's）和蘇富比（Sotheby's）等國際知名拍賣 行今年春季的銷售均銳減，原因是在經濟前景不明之際，精明的收藏家選擇不要拍賣藏品。

佳士得上半年整體銷售年減23%至32億美元，其中拍賣銷售下滑23%、私人銷售也滑落19%。蘇富比雖未發布同期銷售，但研究機構ArtTactic發現，蘇富比上半年銷售額約年減7.8%，成為28億美元。

拍賣業者的主管和仲介商都認為，當前的不景氣不像2008年衰退那樣，拖累所有類別的銷售，但市場正準備因應新情勢，也就是隨著精明的藏家選擇抱住手上的資產、而非送到拍賣桌，價格高到令人咋舌的拍賣品將減少，銷售也會萎縮。

佳士得行政總裁施俊安（Guillaume Cerutti）說：「我們正處於持續變動的市場。」

他形容目前市場穩健，但「較不令人驚艷」。

佳士得營運長戈爾說：「確實一些不急著出售藏品的賣家目前更猶豫，但我們把藏品帶到市場時，我們的表現很優異。」

拍賣行富藝斯（Phillips）上半年銷售也年減39%至4.53億美元。

富藝斯表示，去年業績太好，今年的任何比較看起來都像下滑。只有聚焦於較低價藏品和骨董車的邦瀚斯（Bonhams）一枝獨秀，上半年銷售年增32%至5.5億美元。

拍賣行無法預測或控制備受吹捧藝品進入市場的時機，因而難以激起話題，從而賺進暢旺銷售，這也代表拍賣行常須仰賴尋求轉售藝品獲利的收藏家。

拍賣行表示，價格100萬美元以下的中價位藝術品，仍是千禧世代能負擔得起的標的，提振了迎合年輕人品味的產品買氣，例如限量印刷品和照片，以及手表、和出自女性與有色人種的當代或現代畫作。