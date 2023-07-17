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油價轉強 下半年衝90美元

編譯任中原／綜合外電
分析師看好國際油價下半年將回升到每桶90美元。(路透資料照片)
分析師看好國際油價下半年將回升到每桶90美元。(路透資料照片)

國際油價在疲軟好幾個月後，上周終於回到每桶80美元以上，隨著供應將轉趨緊俏，分析師看好下半年將回升到每桶90美元。

彭博資訊報導，中國大陸及其他一些地區的需求回升到新高，同時石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）進一步減產，將使全球貯油量迅速枯竭。國際能源總署（IEA）石油市場主管波索尼表示，「我們預期油市供給將嚴重吃緊。由於季節性的需求增加，我們確實認為第3季油價將繼續上揚」。

布蘭特油價回到80美元，是否意味著油價將由弱轉強，目前還不清楚。經濟風暴的陰霾依然未消，包括中國大陸經濟指標疲軟，歐、美持續升息，以及伊朗與俄羅斯的折價原油持續流入油市。但至少顯示油價已經打底完成。分析家現在普遍認為，下半年油市將比上半年強，上周終於見到蛛絲馬跡，布蘭特油價回升到5月來高點。Rystad能源顧問公司油市研究副總裁雷昂表示，「這是市場期待的轉捩點。看來油市的盛夏已經開始」。

渣打銀行指出，6月起油市供需平衡已從過剩轉向短缺，預料未來幾個月短缺量將倍增。避險基金Northern Trace資本公司投資長伍茲表示，「所有個別基本面因素終於翻多」。

不過，許多油市交易商仍對油價回升行情表示懷疑。經濟環境不確定，包括全球經濟衰退前景可能不利需求。在供給面，美國、巴西、蓋亞那產量都增加，伊朗及委內瑞拉也在增產，伊朗出口量更已達五年高點。

即使如此，許多市場觀察家仍預料油價將大幅回升。Rapidan能源集團總裁麥克納利表示，「除非總體經濟大幅減緩，則油價將回升到每桶90美元」。

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