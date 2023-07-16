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微軟與Sony簽約 會讓決勝時刻留在PlayStation

編譯葉亭均／綜合外電
微軟與Sony簽約，會讓熱門遊戲決勝時刻留在PlayStation。（美聯社）
微軟與Sony簽約，會讓熱門遊戲決勝時刻留在PlayStation。（美聯社）

微軟表示，已經與Sony簽署具約束力的十年協議，在微軟完成收購遊戲發行商動視暴雪（ Activision Blizzard）後，繼續讓熱門電玩遊戲「決勝時刻」（Call of Duty）出現在Sony PlayStation平台上。

微軟16日宣布與Sony集團達成上述協議，藉此尋求清除監管機構的一大疑慮，即微軟收購動視暴雪後，會把更多動視暴雪的電玩遊戲只專門限定在微軟的遊戲主機Xbox上使用。

微軟影音遊戲主管史賓塞（Phil Spencer）在推特上表示：「我們很高興宣布微軟與@PlayStation已經簽署具約束力的協議，在動視暴雪收購案後繼續讓決勝時刻留在PlayStation。」

微軟發言人表示，與Sony的協議效力長達十年。微軟去年已與任天堂簽署與決勝時刻相關的十年協議。

隨著美國上訴法院駁回聯邦貿易委員會（FTC）提出希望暫停微軟收購動視暴雪的上訴案，這樁遊戲史上最大交易案又朝完成之路再邁進一步。如今，所剩的一大主要阻礙來自英國競爭與市場管理局（CMA），當局在4月否決這項交易案，理由是擔心對雲端遊戲市場的影響，但現在，當局已給予微軟前所未見的第二次機會提出補救辦法。

微軟與動視暴雪現在的目標，是在7月18日前完成交易。

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