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葉倫：援助烏克蘭是促進全球經濟最佳動能

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葉倫：援助烏克蘭是促進全球經濟最佳動能

中央社／印度甘地那加16日綜合外電報導
葉倫今天出席在印度舉辦的20國集團（G20）財長會議時在場邊表示，加倍支持飽受戰爭所苦的烏克蘭，是幫助全球經濟的最好方式，就像是提振新興經濟體並解決債務困境也能促進全球經濟發展。（Getty Images）
葉倫今天出席在印度舉辦的20國集團（G20）財長會議時在場邊表示，加倍支持飽受戰爭所苦的烏克蘭，是幫助全球經濟的最好方式，就像是提振新興經濟體並解決債務困境也能促進全球經濟發展。（Getty Images）

美國財政部長葉倫今天表示，加倍支持飽受戰爭所苦的烏克蘭，是幫助全球經濟的最好方式，就像是提振新興經濟體並解決債務困境也能促進全球經濟發展。

法新社報導，葉倫今天出席在印度舉辦的20國集團（G20）財長會議時在場邊表示，她要駁斥認為援助烏克蘭及發展中國家會相互排擠的說法。

她告訴記者：「結束這場戰爭是最優先也最重要的道德義務…這也是我們能為全球經濟做的最棒一件事。」

俄羅斯及烏克蘭都堪稱「世界糧倉」，兩國合計小麥出口量占全球小麥供應量的1/4。俄羅斯去年全面入侵烏克蘭後使糧食及燃料價格飆升，衝擊全球經濟。

葉倫還點出美國為解決深陷困境經濟體所面臨的債務困擾、銀行改革以及全球稅改協議所做的努力，並警告現階段討論取消對中國實行的關稅仍「言之過早」。

她也強調解決債務困境的其他工作，以及對世界銀行（World Bank）及其他區域放貸機構等多邊開發銀行的改革，表示透過這些努力，有望在未來10年內釋出2000億美元資金給窮國。

她說，低收入國家有超過半數逼近或身陷債務困境，高達2015年時的2倍。

烏克蘭 葉倫 俄羅斯

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