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整理包／聖嬰現象來了 將對稻米、糖等農產品造成這些影響

編譯洪啟原／綜合外電
印度占40%的全球稻米出口，若產量減少，會對全球稻米貿易造成重大影響。（路透）
印度占40%的全球稻米出口，若產量減少，會對全球稻米貿易造成重大影響。（路透）

天氣一直是影響許多主要大宗商品的關鍵，特別是聖嬰現象（El Niño）氣候型態正式形成，可能劇烈擾亂從糖、黃豆、稻米到小麥等消費必需品的展望。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）在6月初宣布，聖嬰現象已到來，預料冬季將持續增強。NOAA氣候預測中心氣候科學家拉赫勒表示，聖嬰現象可能造成一系列衝擊，例如可能提高一些地區降下豪雨和乾旱的風險。

大宗商品數據供應商Barchart高級市場分析師紐森說：「聖嬰現象是個重要題材。我們透過觀察對巴西黃豆和玉米產量，發現聖嬰現象的影響。」在美國，天氣變化是否足以提高農作物產量，還沒有定論，但他認為，在一些情況下，一些商品可能會從供應吃緊轉為供給過剩。

以下為聖嬰現象對農作物大宗商品的影響：

畜牧業

時事通訊天氣財富（WeatherWealth）發行人羅姆斯3月底談到聖嬰現象的影響時表示，乾旱可能導致農作物產量降低，從而導致畜牧飼料減少。

Teucrium貿易公司董事總經底韓利表示，上次的強烈聖嬰現象發生在2015~2016年，對糖的影響最大。最近期交割的糖期貨價格從2015年8月15日到2016年9月30日大漲近一倍，主因為印度的糖產量銳減，2014／2015年到2016/2017年產季，糖產量下滑25%。

韓利說，糖價可能有進一步上漲的空間，取決於聖嬰現象的強度與嚴重程度。FactSet數據顯示，今年以來，在美國洲際交易所（ICE）交易最熱絡的糖期貨，最高收盤價為5月10日的每磅26.66美分，為2011年10月來最高。

他說，聖嬰現象也可能影響咖啡豆等喜愛溫暖天候與適度降雨的農產品。天氣財富發行人羅姆斯則說，聖嬰現象對農作物商品的影響通常最大，例如西非和東南亞的糖和可可扣。他今年初表示，巴西乾旱、巴西里爾升值及印度洪患等因素，造成今年糖價大漲。

玉米和黃豆

韓利指出，在美國，聖嬰現象通常有利以機具耕種玉米和黃豆等作物的農民。Teucrium執行長吉爾伯第表示，美國氣候變暖將提高降雨和農作物產量，「基於春季乾旱對美國大部分農耕的影響未消，我們預期降雨量將增加，改善耕種環境」。

Barchart高級市場分析師紐森說，市場已顯現聖嬰現象對巴西黃豆和玉米產量的影響。美國農業部的報告顯示，巴西2022／2023年產季的黃豆和玉米產量看增，

不過，黃豆產量增加可能使價格承受壓力。黃豆價格今年來持續走低。根據FactSet，芝加哥期貨交易所交易最熱絡的黃豆期貨今年的最低收盤價，是6月28日的每英斗12.65美元，為2021年12月來最低。

稻米和小麥

韓利也說，以同時生產稻米和小麥的國家來說，印度是全球第二大，但印度消耗了幾乎所有自產的小麥。若產量短缺，可能尋求進口小麥，在俄烏戰爭引發的供應疑慮觸動市場敏感神經之際，可能加劇市場波動。

他說，印度也占40%的全球稻米出口，若產量減少，也會對全球稻米貿易造成重大影響。彭博資訊上周報導，印度正考慮禁止多種品種的稻米出口，以緩解國內米價壓力。

印度消耗了幾乎所有自產的小麥。若產量短缺，可能尋求進口小麥。（路透）
印度消耗了幾乎所有自產的小麥。若產量短缺，可能尋求進口小麥。（路透）
糖價可能有進一步上漲的空間。（路透）
糖價可能有進一步上漲的空間。（路透）
黃豆產量增加可能使價格承受壓力。（路透）
黃豆產量增加可能使價格承受壓力。（路透）
聖嬰現象已到來，預料冬季將持續增強。（路透）
聖嬰現象已到來，預料冬季將持續增強。（路透）

印度 巴西 紐森

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