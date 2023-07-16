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葉倫：熱切期盼與中國在窮國債務重整等領域合作

中央社／印度甘地那加16日綜合外電報導
財政部長葉倫「熱切」期盼與中國在兩國共同關切的領域合作，包括替窮國進行債務重組。（歐新社）
財政部長葉倫「熱切」期盼與中國在兩國共同關切的領域合作，包括替窮國進行債務重組。（歐新社）

美國財政部長葉倫今天表示，她「熱切」期盼與中國在兩國共同關切的領域合作，包括替窮國進行債務重組，並稱多邊開發銀行須先改革，才能考慮增資。

路透報導，為期兩天的20國集團（G20）財長及央行首長會議17日將在印度登場，葉倫（Janet Yellen）在會前記者會中表示，她上週訪問北京有助美中建立「更穩固的基礎」，美中對全球負有義務，須在「共同關切的領域展開合作」。

葉倫說：「要完成的工作還很多，但我相信這次訪中是一次重要的開始…我熱切期盼以我們在北京奠定的基礎上展開進一步行動。」

由於外界對中國不公平的貿易行為仍感擔憂，這也令華府對中國多項貨物實施關稅。葉倫指出：「這些問題的確還沒解決。」

葉倫說，美國企業希望看到一個他們能「在中國投資並蓬勃發展」的環境。

葉倫也指出，華府當局將持續阻斷俄羅斯獲取入侵烏克蘭所需的軍事裝備與技術，「我們今年的核心目標之一就是打擊俄羅斯逃避制裁的行為，我方聯盟正基於近幾個月來的行動基礎打擊俄國行為」。

葉倫表示，她會繼續在這次G20財長會議大力推動「所有雙邊官方債權人全面且即時地參與待決的債務重組」，她已和中方討論尚比亞的債務重組問題，並在長時間協商後克服歧見。

葉倫說：「我們應該在其他個案中，運用我們在尚比亞案中商定的通則，而不是每次都從零開始，而且我們必須走得更快。」

她也提到，她希望快速完成斯里蘭卡和迦納的債務重整，以利國際貨幣基金（International Monetary Fund）今年秋天能初步貸款計畫的審查。

她表示，借款國和其他利害關係人需要一份債務重組的「使用者指引」，以釐清整個過程。

葉倫說，國際貨幣基金用於提供窮國無息貸款的減貧暨成長融資基金（Poverty Reduction and Growth Trust）必須建立更健全的財務基礎。

她表示，美國財政部準備協助國際貨幣基金考慮各種選項，包括使用內部資金資源。

葉倫 重組 貨幣

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