G7財長印度會談 商討援助烏克蘭和全球稅賦等議題

七大工業國集團財長今天將在印度甘地那加舉行會談，討論有關援助烏克蘭、陷困境經濟體的債務問題、銀行改革以及全球稅賦等議題。（Getty Images）

七大工業國集團（G7）財長今天將在印度 甘地那加（Gandhinagar）舉行會談，討論有關援助烏克蘭 、陷困境經濟體的債務問題、銀行改革以及全球稅賦等議題。

法新社報導，美國官員表示，七大工業國集團財長印度會談主要重點是支援世界銀行等多邊開發貸款機構，因應氣候變遷 和貧窮等全球性挑戰。美國財政部長葉倫（Janet Yellen）也將出席這場會議。

美國財政部在會前聲明指出：「由於超過一半的低收入國家面臨高風險或陷入債務困境，我們必須採取集體行動，幫助他們乃至全球經濟建立更穩固的基礎，這點至關重要。」

七大工業國集團12日在立陶宛舉行的領袖峰會中承諾，無論多久都將支持烏克蘭擊敗俄羅斯。

對東道主印度來說，任何關於烏克蘭的討論都令人尷尬，因為印度至今未譴責俄羅斯入侵烏克蘭，又和澳洲、美國和日本同是「四方安全對話」（Quad）的成員。

20國集團（G20）財長和央行首長也將於17日和18日在同一地點舉行會議。

世界銀行（World Bank）總裁彭安杰 （Ajay Banga）警告說：「在我們亟需團結之際，深深的不信任感...正悄悄地撕裂南方世界和北方世界。」

他說，氣候變遷危機，疫後復甦努力、烏克蘭戰爭，以及消彌貧窮方面缺乏進展等造成（南北）分歧。

彭安杰在世銀於G7財長會談前發表的文章中表示：「南方世界的挫折感是可以理解的。」南方世界泛指開發中國家，即相對於歐美和亞洲發達地區「北方世界」。

彭安杰說：「在許多方面，南方世界正替其他國家的繁榮付出代價。在他們本該向上發展之時，他們擔心當初獲承諾的資源將被轉移至烏克蘭的戰後重建。」

彭安杰又說：「在北方世界，氣候變遷意味著減少碳排。但對南方世界，這是存亡問題，因為颶風更強，耐熱種子供應短缺，乾旱正在摧毀農田和城鎮，洪水正沖走數十年來的發展進步。」」

印度主辦的G20會議，還將討論加密貨幣的監管，以及如何讓開發中國家更容易取得融資，以減輕並適應氣候變遷的衝擊。