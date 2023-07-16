我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兆彩熱 南加賣出2張二等獎 頭獎獎金累積至6.4億元

加拿大挖角 提供H1-B簽證者工作許可 吸納科技人才

G7財長印度會談 商討援助烏克蘭和全球稅賦等議題

中央社／印度甘地那加16日綜合外電報導
七大工業國集團財長今天將在印度甘地那加舉行會談，討論有關援助烏克蘭、陷困境經濟體的債務問題、銀行改革以及全球稅賦等議題。（Getty Images）
七大工業國集團財長今天將在印度甘地那加舉行會談，討論有關援助烏克蘭、陷困境經濟體的債務問題、銀行改革以及全球稅賦等議題。（Getty Images）

七大工業國集團（G7）財長今天將在印度甘地那加（Gandhinagar）舉行會談，討論有關援助烏克蘭、陷困境經濟體的債務問題、銀行改革以及全球稅賦等議題。

法新社報導，美國官員表示，七大工業國集團財長印度會談主要重點是支援世界銀行等多邊開發貸款機構，因應氣候變遷和貧窮等全球性挑戰。美國財政部長葉倫（Janet Yellen）也將出席這場會議。

美國財政部在會前聲明指出：「由於超過一半的低收入國家面臨高風險或陷入債務困境，我們必須採取集體行動，幫助他們乃至全球經濟建立更穩固的基礎，這點至關重要。」

七大工業國集團12日在立陶宛舉行的領袖峰會中承諾，無論多久都將支持烏克蘭擊敗俄羅斯。

對東道主印度來說，任何關於烏克蘭的討論都令人尷尬，因為印度至今未譴責俄羅斯入侵烏克蘭，又和澳洲、美國和日本同是「四方安全對話」（Quad）的成員。

20國集團（G20）財長和央行首長也將於17日和18日在同一地點舉行會議。

世界銀行（World Bank）總裁彭安杰 （Ajay Banga）警告說：「在我們亟需團結之際，深深的不信任感...正悄悄地撕裂南方世界和北方世界。」

他說，氣候變遷危機，疫後復甦努力、烏克蘭戰爭，以及消彌貧窮方面缺乏進展等造成（南北）分歧。

彭安杰在世銀於G7財長會談前發表的文章中表示：「南方世界的挫折感是可以理解的。」南方世界泛指開發中國家，即相對於歐美和亞洲發達地區「北方世界」。

彭安杰說：「在許多方面，南方世界正替其他國家的繁榮付出代價。在他們本該向上發展之時，他們擔心當初獲承諾的資源將被轉移至烏克蘭的戰後重建。」

彭安杰又說：「在北方世界，氣候變遷意味著減少碳排。但對南方世界，這是存亡問題，因為颶風更強，耐熱種子供應短缺，乾旱正在摧毀農田和城鎮，洪水正沖走數十年來的發展進步。」」

印度主辦的G20會議，還將討論加密貨幣的監管，以及如何讓開發中國家更容易取得融資，以減輕並適應氣候變遷的衝擊。 

烏克蘭 印度 氣候變遷

上一則

經濟軟著陸機率升高 專家分析：Fed升息應「再一次就搞定」

下一則

對抗中崛起 日媒曝：日本與印度將合組半導體供應鏈 加強兩國關係

延伸閱讀

酷暑傷身傷經濟 印度番茄價比汽油 以色列總理脫水送醫

酷暑傷身傷經濟 印度番茄價比汽油 以色列總理脫水送醫
印法承諾提升國防合作 維護印太地區穩定

印法承諾提升國防合作 維護印太地區穩定
印度在野領袖遭判誹謗 向最高法院提出上訴

印度在野領袖遭判誹謗 向最高法院提出上訴
小米挨罰資金被沒收 王毅見印度外長籲別歧視

小米挨罰資金被沒收 王毅見印度外長籲別歧視

熱門新聞

中國今年上半年對美國的出口貿易額，將被墨西哥和加拿大超越，失去美國最大進口來源國的地位。 （路透）

15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車

2023-07-14 07:51
高盛集團預估，印度的經濟實力到2075年不只將超越日本與德國，甚至將取代美國，成為全球第二大經濟體。（路透）

美國將落到全球第3大經濟體？高盛稱「這時候」見分曉

2023-07-10 07:41
股市觀察家提醒投資人，在估值已屬牽強且利率持續走高的情況下，美股可能面臨走勢坎坷的下半年，宜慎防1987下半年崩盤慘況重演。圖／美聯社

美股下半年走勢恐像1987？巴隆：慎防黑色星期一重現

2023-07-08 12:46
總部在新加坡的中資電子商務平台Shein，迅速崛起，風靡美國，計畫挑戰電子商務巨頭亞馬遜。(路透)

中國電商Shein暴紅 挑戰巨頭亞馬遜 主要競爭對手是Temu

2023-07-10 00:07
美國長短期公債殖利率倒掛已逾1年。（路透）

美債殖利率倒掛逾1年...仍未見經濟衰退跡象？專家分析關鍵在這

2023-07-08 19:14
長期看好美股的Fundstrat全球顧問公司研究主管湯姆李說，AI進步和Fed成功遏制通膨，將帶領美股下半年創造新的牛市。 （路透）

料中美股上半年大漲 這位華爾街大多頭怎麼看下半年？

2023-07-09 18:01

超人氣

更多 >
中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發

中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發
姚明1家7口出遊惹「高度」關注 網友：如置身巨人森林

姚明1家7口出遊惹「高度」關注 網友：如置身巨人森林
秦剛已消失20天 疑與雙面女間諜傳緋聞被問訊

秦剛已消失20天 疑與雙面女間諜傳緋聞被問訊
連環殺人案破案關鍵 發現他吃剩披薩DNA與死者身上相符

連環殺人案破案關鍵 發現他吃剩披薩DNA與死者身上相符
身家1150億 巴菲特妻子卻嫌一杯咖啡4元太貴

身家1150億 巴菲特妻子卻嫌一杯咖啡4元太貴