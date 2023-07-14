澳洲央行任命第一位女總裁 領導改革、應對通膨挑戰

布洛克（Michele Bullock）9月18日將成為澳洲央行第一位女總裁。（路透）

澳洲 財長查默斯（Jim Chalmers）14日宣布，澳洲央行 現任總裁洛威（Philip Lowe）9月任期結束後，將由現年60歲的布洛克（Michele Bullock）接棒，負責改革該機構並應對澳洲的通膨挑戰。這是有63年歷史的澳洲央行首次任命女總裁。

查默斯周五在坎培拉向記者表示：「布洛克是率領澳洲央行走向未來的合適人選。」她的任期是七年，9月18日上任。

布洛克將面臨諸多挑戰，既要調整貨幣政策以控制通膨，還要在央行廣泛推動改革。雖然備受推崇，但她在去年4月成為澳洲央行副總裁之前，對貨幣政策方面的經驗較少。

現任總裁洛威最近幾個月12度升息，遭遇強烈的輿論抨擊。金融時報指出，由1985年以分析師身分加入澳洲央行的布洛克接棒，顯示政策不會有立即徹底的變化。

布洛克6月20日在澳洲央行副總裁最新政策演講中表示，澳洲央行的目標是讓勞動市場以及商品和服務市場恢復到更符合充分就業 的水準。

她說：「我們認為這是可以達成的，如果就業和經濟能普遍地以低於趨勢的速度成長一段時間的話。這有助於供需取得更好的平衡。央行新近預測是，通膨將在2025年中期恢復目標，就業成長會放緩但不會收縮。到2024年底，失業率預計會升到4.5%，雖比現在高，但低於疫前...換句話說，經濟將更接近可持續的平衡點。」