我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

走過40載 舊金山華埠中美書店年底結業 清倉拍賣

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

澳洲央行任命第一位女總裁 領導改革、應對通膨挑戰

編譯季晶晶／綜合外電
布洛克（Michele Bullock）9月18日將成為澳洲央行第一位女總裁。（路透）
布洛克（Michele Bullock）9月18日將成為澳洲央行第一位女總裁。（路透）

澳洲財長查默斯（Jim Chalmers）14日宣布，澳洲央行現任總裁洛威（Philip Lowe）9月任期結束後，將由現年60歲的布洛克（Michele Bullock）接棒，負責改革該機構並應對澳洲的通膨挑戰。這是有63年歷史的澳洲央行首次任命女總裁。

查默斯周五在坎培拉向記者表示：「布洛克是率領澳洲央行走向未來的合適人選。」她的任期是七年，9月18日上任。

布洛克將面臨諸多挑戰，既要調整貨幣政策以控制通膨，還要在央行廣泛推動改革。雖然備受推崇，但她在去年4月成為澳洲央行副總裁之前，對貨幣政策方面的經驗較少。

現任總裁洛威最近幾個月12度升息，遭遇強烈的輿論抨擊。金融時報指出，由1985年以分析師身分加入澳洲央行的布洛克接棒，顯示政策不會有立即徹底的變化。

布洛克6月20日在澳洲央行副總裁最新政策演講中表示，澳洲央行的目標是讓勞動市場以及商品和服務市場恢復到更符合充分就業的水準。

她說：「我們認為這是可以達成的，如果就業和經濟能普遍地以低於趨勢的速度成長一段時間的話。這有助於供需取得更好的平衡。央行新近預測是，通膨將在2025年中期恢復目標，就業成長會放緩但不會收縮。到2024年底，失業率預計會升到4.5%，雖比現在高，但低於疫前...換句話說，經濟將更接近可持續的平衡點。」

澳洲 央行 就業

上一則

美法官判決「瑞波幣」賣散戶不算證券 有望成幣圈大勝利

下一則

中國經濟陷困境…中央嚴打外企 地方想招外資「救急」

延伸閱讀

房貸利率大升 可望抑制通膨

房貸利率大升 可望抑制通膨
疫後「報復性消費」退燒 有助緩解通膨

疫後「報復性消費」退燒 有助緩解通膨
通膨續降溫… 6月CPI年增3% 增幅逾2年新低

通膨續降溫… 6月CPI年增3% 增幅逾2年新低
航空客運量創新高 6月機票價格同比大跌18.9%

航空客運量創新高 6月機票價格同比大跌18.9%

熱門新聞

高盛集團預估，印度的經濟實力到2075年不只將超越日本與德國，甚至將取代美國，成為全球第二大經濟體。（路透）

美國將落到全球第3大經濟體？高盛稱「這時候」見分曉

2023-07-10 07:41
股市觀察家提醒投資人，在估值已屬牽強且利率持續走高的情況下，美股可能面臨走勢坎坷的下半年，宜慎防1987下半年崩盤慘況重演。圖／美聯社

美股下半年走勢恐像1987？巴隆：慎防黑色星期一重現

2023-07-08 12:46
總部在新加坡的中資電子商務平台Shein，迅速崛起，風靡美國，計畫挑戰電子商務巨頭亞馬遜。(路透)

中國電商Shein暴紅 挑戰巨頭亞馬遜 主要競爭對手是Temu

2023-07-10 00:07
兩大富豪查克柏格（左）與馬斯克（右）的「鐵籠格鬥」尚未登場，但一場虛擬格鬥已在推特與Threads之間展開。（美聯社）

馬斯克vs.查克柏格虛擬格鬥開打 Threads氣勢逼人贏首回合

2023-07-07 07:31
美國長短期公債殖利率倒掛已逾1年。（路透）

美債殖利率倒掛逾1年...仍未見經濟衰退跡象？專家分析關鍵在這

2023-07-08 19:14
長期看好美股的Fundstrat全球顧問公司研究主管湯姆李說，AI進步和Fed成功遏制通膨，將帶領美股下半年創造新的牛市。 （路透）

料中美股上半年大漲 這位華爾街大多頭怎麼看下半年？

2023-07-09 18:01

超人氣

更多 >
61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？

61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？
台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民
5個日常習慣 摧毀你的膝蓋

5個日常習慣 摧毀你的膝蓋
在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡

在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡
「機醫系列」不是第一 海外最受歡迎韓劇TOP 5

「機醫系列」不是第一 海外最受歡迎韓劇TOP 5