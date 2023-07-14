布蘭特油價 站回80美元

布蘭特油價12日收在每桶80美元以上，為4月來首見。（美聯社）

布蘭特油價 12日收在每桶80美元以上，為4月來首見，反映市場在沙、俄減產後轉為擔心供應吃緊，也與市場預期美國聯準會（Fed）升息 周期接近尾聲有關。

根據彭博資訊報價，布蘭特原油9月期貨13日在紐約早盤仍徘徊在每桶80美元之上；西德州原油8月期貨小漲0.1%，報每桶75.84美元。

OANDA資深市場分析師埃拉姆說，油價過去兩周合計上漲約12%，主要是反映產油大國沙烏地阿拉伯和俄羅斯減少供應後，市場預計供應吃緊。

另一個原因是，美國6月消費者物價指數（CPI）年增3%，寫逾兩年來最小增幅，使得市場預期Fed本輪緊縮周期只會再升息一次，就比較不會減緩經濟成長的速度，從而提振石油 需求。

石油輸出國組織（OPEC）在13日發布的月報中，便對需求維持樂觀的態度，預測今年全球石油需求將成長每日244萬桶，比上月預測調高9萬桶，並認為明年全球石油需求的每日成長量為225萬桶，使總需求達到1億430萬桶。

OPEC表示：「2024年，在中國經濟持續好轉的帶動下，穩健的全球經濟成長，料將提振石油的消耗量。」

相形下，國際能源總署（IEA）預估明年石油需求增長量為每日110萬桶，反映汽車電氣化與提高能源效率的趨勢，雖較上月預測的增長每日86萬桶高一些，但這個數字遠少於OPEC的預估。

至於今年，IEA預測石油需求將創新高，不過廣泛的經濟逆風和各國調高利率，會使需求成長略低一點。IEA認為今年全球石油需求將成長每日220萬桶，至每日1.021億桶，比上月預測少22萬桶，是今年來首次下修。IEA也預測油市正處於吃緊的狀態，今年底前預計都會供不應求。

在OPEC的預測版本中，全球對原油需求增加的量，將超過OPEC以外地區的供應量，使全球對OPEC的原油需求達到每日3,020萬桶，比OPEC 6月產量高200萬桶左右。這可能有助OPEC放寬今年為支撐油價所實施的減產措施。