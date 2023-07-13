新興國本幣債 行情看俏

今年來拉美及東歐國家本幣公債表現最佳。（歐新社）

英國金融時報（FT）報導，投資 人大買新興經濟體的本國貨幣公債，使本周新興公債與已開發國家公債之間的殖利率 差距，已經縮小到2007年來最低，主因投資人賭新興經濟體對抗通膨的表現優於已開發國家，且利率即將下調，而已開發國家還將進一步升息。

安聯全球投資公司新興市場投資長豪斯表示，「今年來新興經濟體本幣公債與已開發市場公債的表現差異極大。投資人體認到央行 決策官員對抗通膨的信譽存在重大差距，新興經濟體因應通膨震撼的表現良好，至於西方國家央行則一言難盡」。

今年來拉美及東歐國家本幣公債的表現最佳；當疫情緩解後，這些地區的央行對通膨壓力的因應速度更快。

摩根大通新興經濟體本幣公債指數顯示，今年迄今的總報酬率（含利息）達7.5%，主要是靠拉美公債報酬率高達21%力挺，東歐公債的報酬率也達11%。

反觀美國，依據ICE美國銀行公債指數，今年美債的總報酬率僅1.6%，德債更只有1.2%。

兩類公債之間的殖利率平均差距為2.9個百分點，比去年的4.8個百分點明顯下降。

基於新興本國公債的實質殖利率仍高，通膨下降，以及預料央行即將降息，有利於推升公債價格，促使許多投資人積極布局新興公債。

英傑華投資全球服務（Aviva Investors）新興市場債券主管史匹藍表示，未來六個月新興經濟體的匯率及公債甚具吸引力，包括墨西哥、秘魯、南非、捷克及波蘭公債的價值，都遭到低估。

摩根大通資產管理公司債部門投資長史戴利表示，他預料新興本幣公債「將繼續表現良好，主因實質利率高、央行大致上已完成升息周期，且通膨正在下降」。