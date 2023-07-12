我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

作家米蘭昆德拉 曾因寫小說流亡、遭剝奪捷克國籍

防遭雷擊 暴風雨期間千萬不能「淋浴泡澡」

南韓現代汽車、醫護人員罷工 恐衝擊出口與醫療服務

編譯簡國帆／綜合外電
現代汽車與HD現代重工的勞工，12日加入由韓國金屬勞工工會（KMWU）發動的大罷工。（路透）
現代汽車與HD現代重工的勞工，12日加入由韓國金屬勞工工會（KMWU）發動的大罷工。（路透）

現代汽車與HD現代重工的勞工，12日加入由韓國金屬勞工工會（KMWU）發動的大罷工，另外，韓國健康與醫療勞工工會（KHMU）也宣布將發動19年來首見的罷工，已引發外界憂慮可能影響南韓汽車與船舶出口，同時擾亂醫療服務，衝擊南韓原已疲弱的經濟。

綜合韓聯社與韓國時報報導，根據韓國民主勞總（KCTU）旗下韓國金屬勞工工會的準則，現代汽車工會4.4萬名成員決定當地時間12日下午1時30分起，罷工兩小時，晚間10時10分起再罷工兩小時，為現代汽車工會勞工五年來首度加入保護傘組織的罷工。KMWU已呼籲總統尹錫悅的政府停止壓制工會， 並要求尹錫悅下台。

這四小時的罷工預料將影響約2,000輛汽車的生產。現代汽車2016年出現勞資糾紛時，年產量遭受14.2萬輛的阻礙。現代汽車則表示，將對參與非法政治罷工者採取「不工作就沒薪水」的原則。

現代Hyundai Mobis旗下供應零組件給現代汽車蔚山的Motras公司，工會勞工同日也將發動掰小時的罷工，也可能阻撓汽車生產。

在造船業，HD現代重工的工會勞工在薪資談判陷入僵局後，也同意進行三小時的罷工。其他七家造船業者的工會勞工，也都加入這場罷工，可能拖累造船作業。

此外，韓國前鋒報報導，由護理師、醫療照護人員組成的韓國健康與醫療勞工工會，12日也宣布13日起將發動兩天的大罷工，8.5萬名成員中，約5萬人都將參與，抗議政府未能履行減少每位護理師照護病患人數的承諾，並且呼籲增聘醫療人員，改善工作條件。這是該工會2004年來首度罷工。

任務和病患生命直接相關的必要人員，例如急診室、手術室、重症單位、產房及嬰兒室等單位的人員，決定不參與罷工。

罷工 勞工 南韓

上一則

不是代言也非收藏 足球巨星C羅直接入股這家二手名表交易平台

下一則

6月CPI年增3%寫逾兩年來最小增幅 美股期指漲幅擴大

延伸閱讀

「應在洛杉磯有尊嚴生活」 旅館罷工第2波 數百人上街

「應在洛杉磯有尊嚴生活」 旅館罷工第2波 數百人上街
串流和AI威脅生計 好萊塢明星恐加入罷工行列

串流和AI威脅生計 好萊塢明星恐加入罷工行列
現代汽車 榮獲最多2023年最佳青少年汽車大獎

現代汽車 榮獲最多2023年最佳青少年汽車大獎
南加旅館罷工華資影響小 朋那維丘6月已續3年新約

南加旅館罷工華資影響小 朋那維丘6月已續3年新約

熱門新聞

高盛集團預估，印度的經濟實力到2075年不只將超越日本與德國，甚至將取代美國，成為全球第二大經濟體。（路透）

美國將落到全球第3大經濟體？高盛稱「這時候」見分曉

2023-07-10 07:41
股市觀察家提醒投資人，在估值已屬牽強且利率持續走高的情況下，美股可能面臨走勢坎坷的下半年，宜慎防1987下半年崩盤慘況重演。圖／美聯社

美股下半年走勢恐像1987？巴隆：慎防黑色星期一重現

2023-07-08 12:46
黑石集團（Blackstone）共同創辦人兼執行長蘇世民（Steve Schwarzman）。（路透）

這些公司沒多大…CEO薪酬破1億美元 比蘋果庫克還多

2023-07-05 15:55
總部在新加坡的中資電子商務平台Shein，迅速崛起，風靡美國，計畫挑戰電子商務巨頭亞馬遜。(路透)

中國電商Shein暴紅 挑戰巨頭亞馬遜 主要競爭對手是Temu

2023-07-10 00:07
兩大富豪查克柏格（左）與馬斯克（右）的「鐵籠格鬥」尚未登場，但一場虛擬格鬥已在推特與Threads之間展開。（美聯社）

馬斯克vs.查克柏格虛擬格鬥開打 Threads氣勢逼人贏首回合

2023-07-07 07:31
美國長短期公債殖利率倒掛已逾1年。（路透）

美債殖利率倒掛逾1年...仍未見經濟衰退跡象？專家分析關鍵在這

2023-07-08 19:14

超人氣

更多 >
即使跟你要 這5種情況不用給小費

即使跟你要 這5種情況不用給小費
這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂

這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂
全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變
李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記

李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記
美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款

美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款