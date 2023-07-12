南韓現代汽車、醫護人員罷工 恐衝擊出口與醫療服務

現代汽車與HD現代重工的勞工，12日加入由韓國金屬勞工工會（KMWU）發動的大罷工。（路透）

現代汽車與HD現代重工的勞工 ，12日加入由韓國金屬勞工工會（KMWU）發動的大罷工 ，另外，韓國健康與醫療勞工工會（KHMU）也宣布將發動19年來首見的罷工，已引發外界憂慮可能影響南韓 汽車與船舶出口，同時擾亂醫療服務，衝擊南韓原已疲弱的經濟。

綜合韓聯社與韓國時報報導，根據韓國民主勞總（KCTU）旗下韓國金屬勞工工會的準則，現代汽車工會4.4萬名成員決定當地時間12日下午1時30分起，罷工兩小時，晚間10時10分起再罷工兩小時，為現代汽車工會勞工五年來首度加入保護傘組織的罷工。KMWU已呼籲總統尹錫悅的政府停止壓制工會， 並要求尹錫悅下台。

這四小時的罷工預料將影響約2,000輛汽車的生產。現代汽車2016年出現勞資糾紛時，年產量遭受14.2萬輛的阻礙。現代汽車則表示，將對參與非法政治罷工者採取「不工作就沒薪水」的原則。

現代Hyundai Mobis旗下供應零組件給現代汽車蔚山的Motras公司，工會勞工同日也將發動掰小時的罷工，也可能阻撓汽車生產。

在造船業，HD現代重工的工會勞工在薪資談判陷入僵局後，也同意進行三小時的罷工。其他七家造船業者的工會勞工，也都加入這場罷工，可能拖累造船作業。

此外，韓國前鋒報報導，由護理師、醫療照護人員組成的韓國健康與醫療勞工工會，12日也宣布13日起將發動兩天的大罷工，8.5萬名成員中，約5萬人都將參與，抗議政府未能履行減少每位護理師照護病患人數的承諾，並且呼籲增聘醫療人員，改善工作條件。這是該工會2004年來首度罷工。

任務和病患生命直接相關的必要人員，例如急診室、手術室、重症單位、產房及嬰兒室等單位的人員，決定不參與罷工。