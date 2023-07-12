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不是代言也非收藏 足球巨星C羅直接入股這家二手名表交易平台

編譯洪啟原／綜合外電
葡萄牙足球巨星C羅正砸錢投資二手名表交易平台Chrono24，繼私募股權公司和LVMH董事長阿諾特的家族投資工具後，成為該平台最新一名股東。 （美聯社）
葡萄牙足球巨星C羅正砸錢投資二手名表交易平台Chrono24，繼私募股權公司和LVMH董事長阿諾特的家族投資工具後，成為該平台最新一名股東。 （美聯社）

葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）除了收藏各式豪華名表，現在更砸錢投資二手名表交易平台Chrono24，等於跟進私募股權公司和LVMH董事長阿諾特的家族投資工具腳步，成為該平台最新一名股東。

彭博資訊報導，Chrono24並未透露C羅的持股規模，Chrono24共同執行長史崔克說，與C羅簽訂的投資協議並非代言或行銷，「是他出資投資我們，不是我們給他錢」。總部位於德國卡斯魯厄爾的Chrono24，在2021年發起一輪融資，使估值超過10億美元。

根據顧問公司德勤（Deloitte），二手名表市場的規模到2030年底預料將擴張75%，至350億瑞士法郎（396億美元）。另據瑞士分析與顧問業者LuxeConsult，中古表的銷售額到2033年將超過新表。

眾所周知，C羅收藏了一系列不同廠牌的豪華名表，價值高達數百萬美元。他在公眾場合曾被認出戴過勞力士、Jacob & Co捷克寶、Girard-Perregaux瑞士芝柏表，以及Franck Muller法穆蘭等品牌的手表。

Chrono24是全球最大二手精品表線上交易平台，經銷商和私人賣家在此出售的手表多達50萬只。

C羅 投資 足球

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