投資人認可大型新興市場抗通膨表現 大買新興國本幣債券

投資人正大肆買進新興市場經濟體發行的本幣計價債券。（路透）

英國金融時報（FT）報導，投資 人正大肆買進新興市場 經濟體發行的本幣計價債券 ，認為新興市場決策當局抗通膨的成績優於已開發市場。

安聯投信（Allianz Global Investors）的數據顯示，新興市場和已開發市場的公債殖利率差本周縮減至不到2.9個百分點，遠少於一年前的4.8個百分點，更是2007年來最小水準，因投資人預期一些大型新興經濟體即將降息，同時西方央行將會進一步緊縮貨幣政策。

安聯投信新興市場債券投資長豪斯指出，新興市場本幣債券和已開發市場債券今年的表現大相歧異，投資人正在認可這兩種族群之間的決策可信度差距縮小，新興市場安度這場通膨震撼的表現傑出，但一些西方央行能否獲得相同讚許，則不確定。

拉丁美洲和東歐債市今年的表現為全球最佳，這兩個地區的央行都迅速升息回應通膨壓力。摩根大通廣受追蹤新興市場本幣公債指標，今年來報酬率達7.5%，正是受到大漲21%的拉美次指標、及上揚11%的東歐次指標提振。

相較下，以ICE美國銀行公債指數評估的美國公債報酬率，今年來只有1.6%，能代表歐元區公債表現的德國公債總報酬率更僅1.2%。

由於新興市場債券的實質殖利率仍很高，通膨下滑加上央行可望降息，都可望提振債券價格，促使許多投資人布局。英傑華投資全球服務（Aviva Investors）新興市場債券主管史匹蘭指出，新興市場的匯率和債券未來六個月以上都有非常誘人的機會，點名墨西哥、秘魯、南非、捷克及南非都是他認為降息潛力被低估的市場。

摩根大通資產管理固定收益國際投資長史提利預料，新興市場本幣債券「將維持良好表現，因為實質利率高、央行升息行動已大致結束，以及通膨下滑」，「我們的偏好是巴西、墨西哥和印尼這些高實質利率國家、以及捷克等預料通膨會大幅下滑的國家」。

整體開發中市場的經濟前景看來也相對較強。美國銀行在最近的報告預測，明年新興經濟體將平均成長4.1%，遠高於美國的0.5%，成長率差距可能是十年來最大。

新興市場本幣債券的強勁表現，也反映一些大型新興經濟體的相對強韌。更仰賴外債的小型、或開發程度較低的新興市場，今年則都陷入掙扎。