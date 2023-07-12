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景氣尚未復甦 ASML放緩聘僱

編譯葉亭均／綜合報導

全球最大半導體顯影設備廠艾司摩爾（ASML）去年大舉增聘1萬名員工後，今年將放緩聘僱步調，以因應晶片業景氣短期可能下滑，公司坦言，「目前不確定（景氣）何時能預期復甦」。

艾司摩爾生產的深紫外光（DUV）與極紫外光（EUV）顯影機台是晶圓製造不可或缺的生產設備，DUV用於成熟製程，EUV則用於先進製程。法人解讀，艾司摩爾對晶片業短線景氣走勢有疑慮而放緩招募人力，透露當下半導體市場庫存調整狀況仍不佳，台積電、聯電等主要晶圓製造業者仍有壓。

彭博資訊報導，艾司摩爾發言人莫斯（Monique Mols）11日在電子郵件聲明中表示：「半導體產業長期成長展望強勁，但短期內將經歷景氣下滑」，「目前不確定（景氣）何時能預期復甦」。

艾司摩爾因為自家先進的微影設備需求強勁，去年員工總數擴增至4萬人，現在希望把重心放在管理去年大幅成長的員工人數，並且花些時間讓工程師等專業人員熟悉業務。艾司摩爾目前不考慮完全凍結聘僱。

莫斯表示，艾司摩爾今年營收預料將成長逾25%，「我們的聘僱行動已帶來足夠員工人數，可支撐這樣的成長情勢」。

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