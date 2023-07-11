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130多國代表本周齊聚巴黎 盼挽救OECD全球企業稅協議

編譯簡國帆／綜合外電
全球130多國代表本周在OECD的法國巴黎總部開會。（路透）
全球130多國代表本周在OECD的法國巴黎總部開會。（路透）

全球130多國代表本周在經濟合作發展組織（OECD）的法國巴黎總部開會，希望能克服各方對執行架構的歧見，挽救具指標意義的全球企業稅協議。

英國金融時報（FT）報導，各國代表正在討論稅務協議一項關鍵環節的執行方式。議程之一是調整全球法律，允許各國結束目前對科技巨擘的各自為政課稅措施。

這場談判預定12日結束，各國協商代表希望能發布各方同意的全球規範調整文本，視之為年底前舉行簽署儀式的重要一大步，之後再由各國國會批准。但一名知情人士說，即便本周達成臨時協議，今年底前是否會有「關鍵多數」的簽署國，「也不明朗」。

各國希望預定明年初到期的「數位服務稅」禁令，能延長到獲得全球改革共識之時。美國等國家尋求把禁令延長到2025年，因為擔心一些國家可能難以批准全球企業稅協議。一名知情人士透露，「房間裡的一頭政治大象」就是美國能否讓國會批准在OECD通過的協議。若不延長禁令，各國可能各自向全球百大跨國公司課徵更多稅，從而爆發貿易戰。

雖然拜登政府2021年秋季表達支持OECD稅務協議，但調整稅法需要聯邦參議院的三分之二多數議員批准，總統拜登所屬的民主黨在國會僅有微薄過半優勢，許多共和黨議員都強烈反對這項協議。

新興市場經濟體的憂慮

消息人士說，一些新興市場經濟體也擔心，若針對大型科技公司達成全球課稅方案，可能傷及自身稅收，尤其是印度。目前各國財政部只能對在國內設有實體部門的境內所得課稅，但不再適合當前的數位化時代，因此新規改為要求跨國公司根據銷售進帳的地方納稅，OECD估算將有約2,000億美元獲利遭課稅。

具體而言，這項變革將適用於營收超過200億美元、獲利率超過10%的跨國企業，這些企業高於10%利潤的獲利中，25%將被銷售進帳地點的國家政府課稅。

印度和其他新興市場反對這套公式，主張將嘉惠已開發國家，因為大型跨國企業在富裕經濟體賺得更多銷售。印度也有數位服務稅計畫，若要簽署協議，則須放棄。對協商前景黯淡感到不滿的一些開發中國家，更已忽視數位服務稅的禁令，各自採行對科技巨擘的課稅措施。

斯里蘭卡一開始就加入OECD的協商，但2021年決定不支持這項政治協議，現在該國陷入經濟危機，須向國際貨幣基金（IMF）求援，因而正考慮對電商實施數位服務稅。不過消息來源透露，IMF正施壓斯里蘭卡放棄這項計畫，加入OECD的協議。

在今年1月前都參與磋商的阿根廷前國際稅務主管Verónica Grondona說，片面措施不是最佳解方，但對開發中國家來說，現在最實際的解方就是採行片面措施。

苦於遵循當前各自為政安排的企業，也對協議破局的可能性感到緊張。國際商會（ICC）上周警告，「穩定且可預測稅務體系」對企業的重要性很高，唯有批准一項受廣泛執行的全球協議，才能達成這個目標。

新興市場 印度 拜登

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