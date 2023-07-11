我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

是拉差辣醬供不應求飆高價 亞馬遜平台2瓶160元

想吃的餐點沒了…聯合航空商務艙旅客「大鬧機艙」被迫改降

全球資產管理業將掀整併潮

編譯黃淑玲／綜合報導

最新調查發現，未來四年資產管理業將面臨戲劇性的整併，迫於市場波動劇烈、高利率、資費壓力，每六家資產管理公司就會有一家將從市場上消失。也就是說，相當於現存的資產管理公司或財富經理人，在2027年以前會有16%面臨公司收攤或被更大的公司買下。機器人顧問的興起則是另一大威脅。PwC調查發現，高達四分之三的資產管理公司已正在考慮與競爭者合併的可能性，因為當前市場環境十分嚴峻。PwC全球資產財富經理主管亞歷山大說：「大公司會變得更大。」他解釋，現在業界成本壓力很大，壓縮利潤。經理人被迫要檢查自己的經濟規模，特別是足不足以在大型資產管理公司之前挺住，且保有利潤。

這是PwC針對全球500位資產經理人與機構投資人進行調查的結果。

業界如此看淡前景，主要也是因為基金經理人管理的資產萎縮程度，寫十年之最。根據PwC的分析，資產管理公司所管理的資金總額，在2021到2022年之間，由127.5兆美元左右降至115.1兆美元，減幅約10%。因為橫跨各個不同類別資產價值縮水，衝擊業者的管理費與績效收費。

資產經理人提到，通膨、市場劇烈波動、利率調升，是導致資產價值下跌的原因。接近一半受訪者預期，他們現在管理的資產，在這些大環境風險與地緣政治影響下，還會受到更多打擊。

另一個威脅資產管理行業的因素，則是「機器人顧問」的興起。PwC預估，使用演算法提供理財服務的市場，到2027年管理的資產可達6兆美元。大型資產管理公司摩根大通對此已超前部署，2021年就以7億美元買下了英國的機器人投資顧問公司Nutmeg。

這份調查也發現，90%的基金經理人認為生成式AI和區塊鏈等顛覆性科技，將有助於提高資產報酬率，同時吸引年輕投資人。PwC指出，年輕一代的重要性將與日俱增，因為他們將陸續繼承上一代所留下來的財富，總值估計達68兆美元。

投資 利率 利潤

上一則

台積6月營收減11% 仍寫同期次高

延伸閱讀

面臨戲劇性整併 六分之一的資產管理公司在未來四年恐「消失」

面臨戲劇性整併 六分之一的資產管理公司在未來四年恐「消失」
法盛投顧總經理陳家銘 向史丹福學領導

法盛投顧總經理陳家銘 向史丹福學領導
6月就業人數新增20.9萬 低於預期

6月就業人數新增20.9萬 低於預期
比特幣漲破3.1萬 登上13個月來最高點

比特幣漲破3.1萬 登上13個月來最高點

熱門新聞

高盛集團預估，印度的經濟實力到2075年不只將超越日本與德國，甚至將取代美國，成為全球第二大經濟體。（路透）

美國將落到全球第3大經濟體？高盛稱「這時候」見分曉

2023-07-10 07:41
股市觀察家提醒投資人，在估值已屬牽強且利率持續走高的情況下，美股可能面臨走勢坎坷的下半年，宜慎防1987下半年崩盤慘況重演。圖／美聯社

美股下半年走勢恐像1987？巴隆：慎防黑色星期一重現

2023-07-08 12:46
黑石集團（Blackstone）共同創辦人兼執行長蘇世民（Steve Schwarzman）。（路透）

這些公司沒多大…CEO薪酬破1億美元 比蘋果庫克還多

2023-07-05 15:55
總部在新加坡的中資電子商務平台Shein，迅速崛起，風靡美國，計畫挑戰電子商務巨頭亞馬遜。(路透)

中國電商Shein暴紅 挑戰巨頭亞馬遜 主要競爭對手是Temu

2023-07-10 00:07
兩大富豪查克柏格（左）與馬斯克（右）的「鐵籠格鬥」尚未登場，但一場虛擬格鬥已在推特與Threads之間展開。（美聯社）

馬斯克vs.查克柏格虛擬格鬥開打 Threads氣勢逼人贏首回合

2023-07-07 07:31
美國長短期公債殖利率倒掛已逾1年。（路透）

美債殖利率倒掛逾1年...仍未見經濟衰退跡象？專家分析關鍵在這

2023-07-08 19:14

超人氣

更多 >
糖尿病患吃水果 碰到這三種要小心

糖尿病患吃水果 碰到這三種要小心
FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手

FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手
心臟病是頭號殺手 50歲以上應培養這個護心習慣

心臟病是頭號殺手 50歲以上應培養這個護心習慣
不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配

不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配
當心以後花大錢 房屋首購族最易犯三錯誤

當心以後花大錢 房屋首購族最易犯三錯誤