全球資產管理業將掀整併潮

最新調查發現，未來四年資產管理業將面臨戲劇性的整併，迫於市場波動劇烈、高利率 、資費壓力，每六家資產管理公司就會有一家將從市場上消失。也就是說，相當於現存的資產管理公司或財富經理人，在2027年以前會有16%面臨公司收攤或被更大的公司買下。機器人顧問的興起則是另一大威脅。PwC調查發現，高達四分之三的資產管理公司已正在考慮與競爭者合併的可能性，因為當前市場環境十分嚴峻。PwC全球資產財富經理主管亞歷山大說：「大公司會變得更大。」他解釋，現在業界成本壓力很大，壓縮利潤 。經理人被迫要檢查自己的經濟規模，特別是足不足以在大型資產管理公司之前挺住，且保有利潤。

這是PwC針對全球500位資產經理人與機構投資 人進行調查的結果。

業界如此看淡前景，主要也是因為基金經理人管理的資產萎縮程度，寫十年之最。根據PwC的分析，資產管理公司所管理的資金總額，在2021到2022年之間，由127.5兆美元左右降至115.1兆美元，減幅約10%。因為橫跨各個不同類別資產價值縮水，衝擊業者的管理費與績效收費。

資產經理人提到，通膨、市場劇烈波動、利率調升，是導致資產價值下跌的原因。接近一半受訪者預期，他們現在管理的資產，在這些大環境風險與地緣政治影響下，還會受到更多打擊。

另一個威脅資產管理行業的因素，則是「機器人顧問」的興起。PwC預估，使用演算法提供理財服務的市場，到2027年管理的資產可達6兆美元。大型資產管理公司摩根大通對此已超前部署，2021年就以7億美元買下了英國的機器人投資顧問公司Nutmeg。

這份調查也發現，90%的基金經理人認為生成式AI和區塊鏈等顛覆性科技，將有助於提高資產報酬率，同時吸引年輕投資人。PwC指出，年輕一代的重要性將與日俱增，因為他們將陸續繼承上一代所留下來的財富，總值估計達68兆美元。