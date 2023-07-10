現位居第五…印度將取代美國成第二大經濟體？高盛稱「這時候」見分曉

高盛集團預估，印度的經濟實力到2075年不只將超越日本與德國，甚至將取代美國，成為全球第二大經濟體。（路透）

高盛 集團（Goldman Sachs）預估，印度 的經濟實力到2075年不只將超越日本 與德國，甚至將取代美國，成為全球第二大經濟體。

CNBC報導，高盛在最新發布的報告中說，印度除了人口迅速成長這項因素，在創新和科技領域取得的進展、資本投資增加，以及勞工生產力續增，都讓高盛看好印度的前景。印度現為全球第五大經濟體，排在德國、日本、中國及美國之後。

根據高盛的預測，到2075年左右，印度國內生產毛額（GDP）將達到52.5兆美元，高於美國的51.5兆美元、歐元區30.3兆美元，以及日本7.5兆美元；中國預估為57兆美元，位居第一。

高盛研究部門印度經濟學家森格普塔說：「在未來20年，印度將是扶養比最低的區域經濟體之一。」撫養比愈低，代表有能力照顧老幼的工作年齡人口比例更高。森格普塔指出，印度善用人口快速成長的潛力，就是提高勞動參與率的關鍵。

高盛認為，現在是印度民間部門擴大製造業和服務業產能，以創造更多就業機會並吸納大量勞動力的適當時機。高盛也說，引領印度經濟軌跡者還包括科技與創新領域的進步。

印度非政府貿易協會Nasscom公布報告說，印度科技業到今年底的營收預料大增2,450億美元，這波成長將來自資訊科技（IT）、業務流程管理及軟體產品串流等項目。

另據標普全球公司和摩根士丹利的預估，印度到2030年將成為全球第三大經濟體。