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SpaceX 壟斷全球火箭發射市場

編譯陳律安／綜合報導

無論是經營太空業務的衛星營運商或是政府機構，若要將衛星送上軌道，愈來愈仰賴億萬富豪馬斯克的SpaceX公司。產業專家指出，SpaceX已形同據有火箭發射市場的壟斷地位。

華爾街日報（WSJ）報導，SpaceX已占火箭發射市場的半壁江山，該公司擁有一批久經考驗、可重複使用的火箭，飛行速度比競爭對手的產品快，費用也較低。據追蹤太空活動的天體物理學家麥道爾彙編的發射數據，在2022年，客戶在美國發射場地的飛行任務，有66%由SpaceX的火箭執飛，今年上半年這一比率更提高到88%。

這種由SpaceX主宰的態勢料將持續下去。俄國入侵烏克蘭後，許多業者便無法使用俄國聯盟號火箭這個替代選項。儘管市場上還有貝佐斯的藍源公司、法國發射業者亞利安（Arianespace）等競爭的新火箭，但都尚未執行發射任務。

此外，一些競爭對手正逐步淘汰既有火箭，以改用新的火箭。

曾任美國空軍太空作業官員、目前為一份太空產業通訊撰稿的霍爾斯特說：「這些競爭者目前無法承接發射任務， SpaceX因此成為實際上的壟斷者。」

洛克希德馬丁與波音合組的聯合發射聯盟（ULA），6月使用一枚Delta IV重型火箭發射了一顆政府衛星，但這也是Delta IV倒數第二次的任務。亞利安的Ariane 5火箭，則在7月5日執行最後一次發射任務。

SpaceX目前也是唯一一家為美國太空總署（NASA）太空人提供國際太空站載運服務的公司。幾年前，SpaceX開始處理美國國家安全相關的太空飛行任務，打破此類業務以往基本上由ULA壟斷的局面。

太空人 SpaceX 俄國

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