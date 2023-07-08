我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澤倫斯基帶領亞速營戰俘返國 引發俄羅斯抗議

布魯克林華男徒手掰信箱偷信 華人屢遭殃叫苦

越南缺電隱憂未解 國有電力集團：未來兩年仍困難

中央社／河內8日專電
越南缺電隱憂未解。（美聯社）
越南缺電隱憂未解。（美聯社）

越南缺電危機隱憂未解，國有越南電力集團（EVN）總經理陳廷仁7日在一場官方會議上坦言，北越地區的供電情況在接下來仍將遭遇許多困難，尤其是2024年至2025年。

北越地區6月上旬不時限電、停電，影響工業生產。官媒越南網（Vietnamnet）報導，越南工商部7日舉行2023年上半年工作總結與下半年工作布局會議，陳廷仁（Tran Dinh Nhan）在會上直指供電挑戰多。

陳廷仁表示，自2010年起經過連續10多年的電力確保，國有越南電力集團今年旱季在保障電力供應仍面臨許多困難。2023年進入6月以來的20多天，國有越南電力集團必須減少與節省北越地區各省市的用電，直至6月23日才基本確保電力供應無虞。

然而，陳廷仁表示，從供需平衡來看，北越地區的電力供應在未來依然會遭遇許多困難，尤其是2024年至2025年。

他說，為了保障今後的電力供應，國有越南電力集團將提出各種解決辦法，除了電力運作系統外，還要確保足夠的發電燃料及發電機組的可用性，快速補充北越地區各種電力來源，例如聚光太陽能、自發自用的屋頂太陽能以及陸域與離岸風電等。

至於國有越南電力集團方面，單位領導表示，將集中展開500千伏（kV）線路從越南中部和南部通往越南北部的3號管線，並力爭在2025年5月完成提案。

越南

上一則

別管黑天鵝了 市場現在更怕「地緣政治風險超級周期」

延伸閱讀

北加三谷3城市 亞裔人口十年來快速增長

北加三谷3城市 亞裔人口十年來快速增長
芭比九段線爭議 越南不理華納兄弟解釋「繼續禁映」

芭比九段線爭議 越南不理華納兄弟解釋「繼續禁映」
Hard Rock 娛樂中心 Youyu中餐廳 自助餐等美食多

Hard Rock 娛樂中心 Youyu中餐廳 自助餐等美食多
越南網友高喊愛國 卻仍瘋搶BLACKPINK演唱會門票

越南網友高喊愛國 卻仍瘋搶BLACKPINK演唱會門票

熱門新聞

青森一間豪宅傳出被知名經紀公司社長買下。（取材自twitter）

不是拿來住？青森最貴豪宅「兩個月銷售一空」 頂樓破億買主意外是他

2023-07-01 19:11
圖為AMD在加州的總部。(美聯社)

輝達要小心了 超微晶片可望並駕齊驅 研究：效能已有輝達8成

2023-07-01 18:09
黑石集團（Blackstone）共同創辦人兼執行長蘇世民（Steve Schwarzman）。（路透）

這些公司沒多大…CEO薪酬破1億美元 比蘋果庫克還多

2023-07-05 15:55
中國銀行、工商銀行等中國主要銀行紛紛調降美元存款利率。（中通社）

中國多家銀行 調降美元存款利率

2023-07-02 10:59
兩大富豪查克柏格（左）與馬斯克（右）的「鐵籠格鬥」尚未登場，但一場虛擬格鬥已在推特與Threads之間展開。（美聯社）

馬斯克vs.查克柏格虛擬格鬥開打 Threads氣勢逼人贏首回合

2023-07-07 07:31
美國聯準會（Fed）30日最新公布的報告顯示，金融情勢緊縮，正對美國經濟活動造成2008年金融危機爆發以來最大的衝擊。路透

Fed報告：金融情勢緊俏程度創2008年來之最

2023-07-01 12:56

超人氣

更多 >
洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店

洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店
消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？

消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？
中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」

中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」
何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂

何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂
從早上8點等到中午…劉德華因為太帥被換角

從早上8點等到中午…劉德華因為太帥被換角