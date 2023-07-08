越南缺電隱憂未解 國有電力集團：未來兩年仍困難

越南缺電隱憂未解。（美聯社）

越南 缺電危機隱憂未解，國有越南電力集團（EVN）總經理陳廷仁7日在一場官方會議上坦言，北越地區的供電情況在接下來仍將遭遇許多困難，尤其是2024年至2025年。

北越地區6月上旬不時限電、停電，影響工業生產。官媒越南網（Vietnamnet）報導，越南工商部7日舉行2023年上半年工作總結與下半年工作布局會議，陳廷仁（Tran Dinh Nhan）在會上直指供電挑戰多。

陳廷仁表示，自2010年起經過連續10多年的電力確保，國有越南電力集團今年旱季在保障電力供應仍面臨許多困難。2023年進入6月以來的20多天，國有越南電力集團必須減少與節省北越地區各省市的用電，直至6月23日才基本確保電力供應無虞。

然而，陳廷仁表示，從供需平衡來看，北越地區的電力供應在未來依然會遭遇許多困難，尤其是2024年至2025年。

他說，為了保障今後的電力供應，國有越南電力集團將提出各種解決辦法，除了電力運作系統外，還要確保足夠的發電燃料及發電機組的可用性，快速補充北越地區各種電力來源，例如聚光太陽能、自發自用的屋頂太陽能以及陸域與離岸風電等。

至於國有越南電力集團方面，單位領導表示，將集中展開500千伏（kV）線路從越南中部和南部通往越南北部的3號管線，並力爭在2025年5月完成提案。