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漲價+缺工 日本人今夏國旅費用將比疫前貴10%

編譯易起宇／綜合外電
日本民眾今年夏季國旅次數料將超越疫前水準，但費用也跟著水漲船高。 （歐新社）
日本民眾今年夏季國旅次數料將超越疫前水準，但費用也跟著水漲船高。 （歐新社）

隨著外國遊客湧入提高飯店業需求，日本今年的夏季國旅旺季預料將會既繁忙又昂貴，費用將比新冠疫情爆發前，高出約10%。

日經新聞報導，日本國內頂尖旅行社JTB估計，日本民眾將在7月15日~8月31日間7,250萬趟旅程，比去年同期成長17%，也略高於比2019年同期（新冠疫情爆發前）。

不過，這些旅客的平均每人花費也將達到4萬日圓（277美元），為1996年有紀錄以來新高，並比2019年同期增加約10%。

這是因為，除了日本民眾自己的國旅，入境日本的外國旅客人數今年夏季預料也將強勁回升。日本政府觀光局表示，光是5月就有超過189萬名外國旅客來到日本，是疫前水準的70%。

日本飯店業者回報的訂房數字可看出景氣暢旺。若以房間營收計算，西武集團旗下的王子大飯店的7、8月訂房比2018年同期增長約1.3倍。星野度假村也預估，旗下多數飯店的入住率將達到2019年的80%~90%。

隨著國旅和入境旅客人潮復甦，相關行業的費用已開始飆漲。大倉東京酒店的奢豪品牌大倉古雅館，8月平均房價逼近11萬日圓，比去年同期躍漲7%。共立度假村旗下所有飯店8月平均房價更飆漲40%，漲至約5萬日圓。

根據澳洲公司FCM Travel統計，東京的飯店平均房價為294美元，是亞洲最貴，雖仍低於紐約的360美元，但已和洛杉磯的295美元並駕齊驅，並超越倫敦（271美元）和巴黎（263美元）。

觀光景點也在調漲價格。日本環球影城將睽違四年舉辦夏季限定活動，8月中旬最貴的成人一日票價格將調漲600日圓至10,400日圓（73.2美元）。

雖然觀光客人數已恢復到疫前水準，但日本旅遊業仍在設法雇用足夠員工。位在日本知名溫泉景點道後溫泉的道後王子飯店，預估本月營收將比2019年同期攀增8%，但已因缺工問題而被迫取消「一泊二食」方案，改推不附餐的方案，或甚至在相對少訂房的日子取消接客。

航空業也同樣在忙著找人。日本九州縣的大分機場缺乏地勤人員，已導致南韓濟州航空的日韓直飛航班持續停飛，這條航線今年6月才剛啟航。

日本 觀光 房價

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