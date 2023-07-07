大馬國際連鎖加盟展 台灣業者布局穆斯林市場

2023馬來西亞國際連鎖加盟展7日開幕，有8家台灣連鎖品牌業者參展並設置臺灣連鎖品牌館，圖為駐馬來西亞代表處經濟組長章遠智（左3）、吉隆坡台灣貿易中心主任彭湘尹（左4）與台灣業者合影。（中央社）

2023馬來西亞國際連鎖加盟展今天開幕，有8家台灣連鎖品牌業者參展並設置台灣連鎖品牌館，盼全力拓展穆斯林市場，以大馬作為進軍東協國家的灘頭堡。

2023馬來西亞國際連鎖加盟展（Malaysia International Retail & Franchise Expo 2023）從7日起在吉隆坡會展中心（KLCC）舉行3天。

吉隆坡台灣貿易中心主任彭湘尹表示，台灣連鎖品牌布局東南亞 多年，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 前眾多手搖飲業者扮演領頭羊角色，搶先布局馬來西亞，隨著疫後各國經濟復甦，各具特色的台灣連鎖品牌重拾國際化腳步，積極尋找海外商機，文化較相似的馬來西亞是許多業者首選。

台灣連鎖加盟促進協會也率業者參展，首度赴大馬參展的業者楊家勳說，參展最大目的是親赴展場看到、感受並聽到不同買家需求。大馬約有3000萬人口，台灣業者可以僅專注華人 約600萬人口市場，但如果要布局大馬，應將市場擴大規模到穆斯林市場，並申請穆斯林認證，才能進軍整個東協國家市場。

楊家勳認為，台灣業者如欲發展東協市場，應重新思考品牌定位再出發。

在今天展會中，台灣業者展出產品多元，集結甜品、手搖飲、餐飲及洗衣服務等品牌，諸如極具巧思特色的凍心炸冰淇淋，讓大馬買主試吃超驚豔。

馬來西亞國際連鎖加盟展由馬來西亞連鎖協會主辦，為大馬最大的零售、特許經營及授權業務展會。目前馬來西亞有逾500個連鎖品牌，其中70%是本土品牌。