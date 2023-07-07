我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澤倫斯基承認烏軍反攻並不快 稱運交武器變慢所致

財星500大企業CEO 都在讀什麼書？

大馬國際連鎖加盟展 台灣業者布局穆斯林市場

中央社／吉隆坡7日專電
2023馬來西亞國際連鎖加盟展7日開幕，有8家台灣連鎖品牌業者參展並設置臺灣連鎖品牌館，圖為駐馬來西亞代表處經濟組長章遠智（左3）、吉隆坡台灣貿易中心主任彭湘尹（左4）與台灣業者合影。（中央社）
2023馬來西亞國際連鎖加盟展7日開幕，有8家台灣連鎖品牌業者參展並設置臺灣連鎖品牌館，圖為駐馬來西亞代表處經濟組長章遠智（左3）、吉隆坡台灣貿易中心主任彭湘尹（左4）與台灣業者合影。（中央社）

2023馬來西亞國際連鎖加盟展今天開幕，有8家台灣連鎖品牌業者參展並設置台灣連鎖品牌館，盼全力拓展穆斯林市場，以大馬作為進軍東協國家的灘頭堡。

2023馬來西亞國際連鎖加盟展（Malaysia International Retail & Franchise Expo 2023）從7日起在吉隆坡會展中心（KLCC）舉行3天。

吉隆坡台灣貿易中心主任彭湘尹表示，台灣連鎖品牌布局東南亞多年，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前眾多手搖飲業者扮演領頭羊角色，搶先布局馬來西亞，隨著疫後各國經濟復甦，各具特色的台灣連鎖品牌重拾國際化腳步，積極尋找海外商機，文化較相似的馬來西亞是許多業者首選。

台灣連鎖加盟促進協會也率業者參展，首度赴大馬參展的業者楊家勳說，參展最大目的是親赴展場看到、感受並聽到不同買家需求。大馬約有3000萬人口，台灣業者可以僅專注華人約600萬人口市場，但如果要布局大馬，應將市場擴大規模到穆斯林市場，並申請穆斯林認證，才能進軍整個東協國家市場。

楊家勳認為，台灣業者如欲發展東協市場，應重新思考品牌定位再出發。

在今天展會中，台灣業者展出產品多元，集結甜品、手搖飲、餐飲及洗衣服務等品牌，諸如極具巧思特色的凍心炸冰淇淋，讓大馬買主試吃超驚豔。

馬來西亞國際連鎖加盟展由馬來西亞連鎖協會主辦，為大馬最大的零售、特許經營及授權業務展會。目前馬來西亞有逾500個連鎖品牌，其中70%是本土品牌。

東南亞 疫情 華人

上一則

好市多6月同店銷售再度下滑 要怪油價下跌

下一則

漲價+缺工 日本人今夏國旅費用將比疫前貴10%

延伸閱讀

海嘯要來了？大馬上百隻「魔鬼魚」聚海邊 瘋竄出海面

海嘯要來了？大馬上百隻「魔鬼魚」聚海邊 瘋竄出海面
「肉骨茶」太美味 馬來西亞擬列美食遺產

「肉骨茶」太美味 馬來西亞擬列美食遺產
吉隆坡華人義山拆遷 學者：涉及種族與文化政治

吉隆坡華人義山拆遷 學者：涉及種族與文化政治
互相取消IG追蹤 王大陸驚傳與大馬女神情變

互相取消IG追蹤 王大陸驚傳與大馬女神情變

熱門新聞

圖為AMD在加州的總部。(美聯社)

輝達要小心了 超微晶片可望並駕齊驅 研究：效能已有輝達8成

2023-07-01 18:09
青森一間豪宅傳出被知名經紀公司社長買下。（取材自twitter）

不是拿來住？青森最貴豪宅「兩個月銷售一空」 頂樓破億買主意外是他

2023-07-01 19:11
黑石集團（Blackstone）共同創辦人兼執行長蘇世民（Steve Schwarzman）。（路透）

這些公司沒多大…CEO薪酬破1億美元 比蘋果庫克還多

2023-07-05 15:55
中國銀行、工商銀行等中國主要銀行紛紛調降美元存款利率。（中通社）

中國多家銀行 調降美元存款利率

2023-07-02 10:59
美國聯準會（Fed）30日最新公布的報告顯示，金融情勢緊縮，正對美國經濟活動造成2008年金融危機爆發以來最大的衝擊。路透

Fed報告：金融情勢緊俏程度創2008年來之最

2023-07-01 12:56
今年上半年的全球市場很多事，從銀行業爆發雷曼兄弟以來最大倒閉危機，到AI熱潮帶動科技股狂漲。 （路透）

2023過了一半... 盤點國際金融市場的贏家和輸家

2023-06-30 18:24

超人氣

更多 >
悲傷的巧合！李玟走了 網熱議：年份尾數3必有港巨星殞落

悲傷的巧合！李玟走了 網熱議：年份尾數3必有港巨星殞落
顧客點20元披薩付5元小費 外賣郎嫌少罵髒話被炒

顧客點20元披薩付5元小費 外賣郎嫌少罵髒話被炒
全國45%自來水含「有害」永久化學物 長期接觸恐致癌

全國45%自來水含「有害」永久化學物 長期接觸恐致癌
為孩子治病 中國女遠赴洛城打黑工 被無良老闆坑慘

為孩子治病 中國女遠赴洛城打黑工 被無良老闆坑慘
退休生活費每月不超2000元？這十城讓你住得安穩

退休生活費每月不超2000元？這十城讓你住得安穩