FAO糧價指數續跌 生鮮雜貨價格有望回落

國際糧價跌跌不休，6月FAO糧價指數降至逾兩年來最低，使外界預期糧價跌勢終將反映在超市貨架上。 （路透）

最新數據顯示，全球糧價持續下滑，6月已降至2021年4月以來最低，使外界預期這波跌勢終將反映在生鮮雜貨價格上。

聯合國 糧農組織（FAO）7日公布，6月全球糧價指數月比下滑1.4%，至122.3，低於5月終值124，為15個月來第14個月滑落，受糖、植物油、穀物及乳製品等大宗商品價格齊跌影響。

彭博資訊報導，糧價跌勢可能須經過一段時間才會反映在消費者身上，因為運輸、人力及能源成本仍在高檔盤旋。但有跡象顯示，英國等國的生鮮雜貨價格已開始回落，可讓預算 吃緊的家庭稍微喘口氣。

根據FAO，上月糧價指數比去年3月俄烏戰爭初期觸及的歷史高點還低23.4%；另一項穀物供需報告顯示，FAO預估，今年全球穀物產量將達到28.19億公噸，較6月的預估值稍微上修，料將比去年的水準增加1.1%。

FAO也說，6月糖價指數月比下滑3.2%，為連漲四個月來首度下跌，原因包括巴西 2023/2024年度甘蔗收成取得良好進展，和全球進口需求疲軟。

經過初夏的乾旱後，美國中西部迎來降雨，使今年玉米收成前景看好；巴西農業也正開始大豐收。不過，可可價格仍位於歷史高點，且壞天氣正對西非可可供應構成威脅。