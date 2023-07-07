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Omega漲價 上看8% 大摩：恐傷害銷售

編譯陳苓／綜合外電
瑞士鐘表品牌歐米茄近來調漲售價，最多達8%。 （路透）
瑞士鐘表品牌歐米茄近來調漲售價，最多達8%。 （路透）

據摩根士丹利（大摩），瑞士鐘表品牌歐米茄（Omega）價格最多調漲8%，可能會損及銷量。

彭博資訊報導，大摩分析師在報告中引述該行的價格追蹤數據，指出歐米茄近來在瑞士和中國漲價2%，在歐米茄的最大出口市場--美國，漲價8%。

歐米茄是Swatch集團旗下的頂級品牌，歐米茄在Swatch其他鐘表品牌苦苦提高營收之際，調漲售價，可能會打壓銷量。

以奧賓為首的分析師在報告中寫道：「歐米茄漲價是出於疲弱，而非強勢。該集團的若干領導品牌（浪琴、天梭、寶璣等）陷入掙扎，我們估計Swatch集團日益仰賴歐米茄的現金流。」

大摩估計，去年Swatch集團有三分之一銷售和約60%營益出自歐米茄。該品牌最近推出新版的Seamaster潛水表系列，紀念此一表款問世75周年，價格調升後可能會讓銷售承壓。

2021年美國取代中國大陸，成了歐米茄的最大出口市場。近來美國需求出現走弱跡象，4月出口寫兩年多來首見的下滑，但5月止跌反彈。

瑞士鐘表龍頭勞力士（Rolex）的表款供不應求，在零售市場一表難求，歐米茄手表較容易買到。大摩分析師說，歐米茄漲價或許會降低銷量，特別是該品牌未積極讓暢銷表款保持缺貨。

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