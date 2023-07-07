全球大宗商品行情 軟趴趴

市場觀察家指出，原油和鐵礦砂等大宗商品的價格今年來持續下跌，加深全球經濟不斷放緩、最終陷入衰退的疑慮。

CNBC報導，標普GSCI商品指數過去12個月來跌逾25%，其中，石油 和天然氣等能源商品更重挫23%，工業金屬跌3.79%，小麥和粗糖等農產品同期則上漲約11%。

分析師指出，在中國大陸疫後復甦動能減弱之際，整體商品指數下滑，可能顯示全球經濟減緩、以及衰退即將到來。

Kpler資深商品分析師宜安南說，鐵礦砂和銅是反映全球經濟景氣循環的良好指標，包括營建業和製造業，但許多地方的這兩個產業正陷入衰退，顯示經濟活動正更廣泛放慢，特別是西方國家。

他預測，美國國內生產毛額（GDP）將在今年第4季或明年第1季萎縮，歐洲將在三到六個月後跟進，「中國經濟未能符合預期，是商品市場一直找不到支撐的最大原因」。他認為，基於商品是經濟的初期指標，商品行情一直到明年初可能都難以找到太多支撐。Kpler也看跌銅價。

美銀分析師也指出，中國大陸經濟的回升力道比預期還弱。

美銀亞太基本金屬與油氣研究部門主管瑪媞‧趙（音譯）說，「特別是房地產，投資年減7%」。房市下滑常伴隨著鋼鐵、鋁、銅及鎳等建材的需求減少。

宜安南指出，中國現在看來不像要追求積極的財政刺激措施，若北京 當局想刺激經濟，規模可能要很龐大，才能讓市場印象深刻。

儘管聖嬰現象可能衝擊農作物產量前景，能源和工業金屬價格卻持續下跌。分析師說，這波商品跌勢的最大輸家當屬鐵礦砂和石油。布蘭特油價 今年來挫跌7.9%，美銀的數據則顯示，鋼鐵和鐵礦砂價格今年來已平均下跌16%。

標普道瓊指數公司商品與實質資產部門主管魏戴霍德指出，在採購經理人指數（PMI）等經濟領先指標顯示不景氣可能到來之前，工業金屬等商品行情通常會下跌，若不景氣到來，國際油價會「重挫」。他說，商品也通常和通膨的變動走勢同步，如果通膨持續下滑，商品市場短期會有更多下跌空間。