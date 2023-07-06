歐元區商業景氣 陷萎縮

歐元區6月商業景氣陷入萎縮，受服務業全面放緩和工業產出持續下滑拖累。（路透）

最新數據顯示，歐元區6月商業景氣陷入萎縮，受服務業全面放緩和工業產出持續下滑拖累，5月生產者物價指數（PPI）則為連續第五個月走下坡，顯示所有歐元區國家經濟再度失去動能。標普全球公司（S&P Global）5日公布，6月HCOB歐元區綜合採購經理人指數（PMI）終值下滑至49.9，低於初估值50.3和前月的52.8，更是今年來首度跌破象徵景氣的榮枯線50。上月服務業PMI則從55.1降至52，也低於初值52.4。

歐元區製造業收縮的速度比最初預期還快，6月製造業PMI終值意外下修，由初值43.6降為43.4，低於5月的44.8，創37個月來低點，且已連續12個月萎縮。

漢堡商業銀行（HCOB）首席經濟學家德拉魯比亞說：「所有歐元區國家再度失去大量動能。6月商業活動成長，伴隨新事業次指標升幅放緩、物價增幅減緩，以及企業預期次指標下滑等因素。」

但定價壓力驟降成為一大亮點。6月綜合產出物價次指標從56.4降至53.8，為2021年3月來最低。這可能是歐洲央行 官員所樂見的，他們之前持續緊縮貨幣 政策，但仍未能將通膨壓回2%目標。

歐洲統計局同日公布的數據，也透露同樣的訊息。歐元區5月生產者物價指數（PPI）月減1.9%，連續第五個月走下坡；年比下滑1.5%，為2020年底來首度回落，兩者降幅均大於市場預估。生產者物價是觀察消費者通膨走勢的初期指標。

歐元區5月PPI放緩，反映能源成本回落5%、中間財價格下跌1%，及非耐久消費財價格微跌0.1%。若不計能源項目，5月PPI年升率則達到3.4%，非耐久財價格也較去年同期大漲9.8%。同月耐久財及資本財價格，各比去年同期上揚6.7%和5.6%。