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聯合國IMO擬把船運業淨零碳排時程 提前到2050年

編譯黃淑玲／綜合外電
聯合國國際海事組織（IMO）本周開會討論海運減碳規範。 （美聯社）
聯合國國際海事組織（IMO）本周開會討論海運減碳規範。 （美聯社）

日經新聞5日報導，聯合國訂定海事規範的機構「國際海事組織」（IMO）將採用更具企圖心的溫室氣體減排策略，把國際海運船舶的淨零碳排目標年，提前到2050年。

IMO環境保護委員會本周在倫敦開會，討論溫室氣體排放策略，預料最將可在議程最後一天、也就是7日敲定協議。

IMO擁有超過170名國家和地區的成員，處理海事安全與汙染等問題。該組織2018年設定的減排目標為到2050年時，國際船運排碳量需減少到比2008年少一半，並且儘快在本世紀達成淨零碳排，如今隨著全球子加強減碳，IMO希望能加快腳步。

這場會議的討論議題將包括決定推進這個目標所需要制定的規範。挪威和歐盟支持的一項提案可能要求規模超過特定尺寸的船舶，每年都要減少碳排放，不管採用什麼燃料。日本等其他國家則呼籲會採用化石燃料的船舶課徵一筆碳稅，同時補助氫能等更綠的燃料，以縮減兩者的成本差距。

船運業的二氧化碳排放量占全球的2%，與德國相當。若要減少碳足跡，就須讓船舶廣泛採用乾淨燃料，例如氫或是氨。不過，船運業目前缺乏以氫或氨為燃料時的國際安全標準，日本國土交通省正尋求起草安全指引，推動這些乾淨燃料的使用。

日本 減碳 歐盟

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