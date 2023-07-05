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歐洲線海運價 喊漲三成

編譯林奇賢、記者黃淑惠／綜合報導
貨櫃航運巨擘馬士基（Maersk）決定從7月底開始大幅調高歐洲線不分貨類（FAK）貨櫃運費，並警告其他路線的費率「可能也會調漲」。（路透）
貨櫃航運巨擘馬士基（Maersk）決定從7月底開始大幅調高歐洲線不分貨類（FAK）貨櫃運費，並警告其他路線的費率「可能也會調漲」。（路透）

旺季到，貨櫃歐洲線也喊漲。全球貨櫃海運二哥馬士基（Maersk）宣布，7月31日起開始調漲歐洲線運價，業界推估漲幅達三成。

為解決亞洲至北歐航線過去幾周嚴重折價的情況，馬士基決定從7月底開始大幅調高不分貨類（FAK）貨櫃運費，並警告其他路線的費率「可能也會調漲」，目前正在評估其費率結構。

馬士基3日宣布，7月31日起，在亞洲主要港口至鹿特丹、菲力斯杜、格但斯克的三條航線，運送20呎與40呎櫃的費率分別調漲至1,025和1900美元。亞洲主要港口到奧胡斯、哥德堡的航線，運送20呎與40呎櫃的費率，調高至1050和1950美元；奧斯陸則是1175和2,200美元。

馬士基表示，此舉是「為了繼續提供廣泛的優質服務」，在進一步通知（不會超過12月31日）前，上述航線會採行新費率。

The Loadstar報導指出，上述航線的費率已加速下跌。運價分析平台Xeneta追蹤的XSI亞洲至北歐平均即期運價，上周續跌1.3%至每40呎櫃1224美元，今年來幾乎已腰斬。

報導指出，馬士基宣布調漲FAK費率「令人震驚」，但這個策略只有在運能縮減的情況下才能奏效。目前看來地中海航運不太可能同意取消任何新造船，因為MSC準備在2M聯盟拆夥後獨立營運。

不過，航運業第2季市況相當慘淡，且未來可能更糟，其他同業或許會跟進馬士基，採取類似行動，盼能提早結束獲利欠佳的情況。

貨攬意者表示，馬士基這次宣布漲價，指標性的意義是遠東-歐洲線告別低運價的時代，各家業者也會陸續跟進，推估7月下旬遠東-歐洲20呎櫃運價如果沒有回到1000美元，業者將不會接單。

船東經過近三年的多頭大行情，營運的體質跟過去完全不同，全球各大船公司口袋滿滿的錢，貨櫃輪營運底氣十足，更有能力去跟客戶爭取合理運價。

全球三大聯盟占市場比重已達八成，對於市場需求及運價的掌握度高，全球船公司經過長達十多年的砍殺，沒有什麼船公司倒閉，所以船公司不會再走回頭路去砍價搶貨，從美國線縮艙情況就可以看出來，就算貨量跟不上來，各家業者都寧可減速、將船送去歲休，或是拆解來強化碳排標準，也不願意接受砍價。

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