宮城縣通過可再生能源環境新稅 創日本首例

日本 宮城縣議會今天無異議通過「可再生能源地域共生促進稅條例」，未來可針對為環境帶來影響的可再生能源業者課徵新稅，創日本各地方政府先例，預計2024年4月前正式上路。

日本「產經新聞」報導，這項新稅目的是為了促使業者選擇在宮崎縣政府建議地區設置發電設施，藉此保護自然環境。雖然可再生能源的必要性與日俱增，但設廠與地方間的衝突及對環境帶來的影響，已在日本各地造成問題。

宮城縣知事村井嘉浩說，「這是不以稅收為目的的新稅」，希望可以暫緩不當開發。新稅條例如果獲日本總務大臣同意後，預計將在2024年4月前施行。

環境新稅以太陽能發電、風力發電及生物質能為課稅對象，不包括水力及地熱發電。徵收額約相當於業者營業利益2成，能源類別不同、稅率也不同。

宮崎縣目前有36家可再生能源業者正在推動建設計畫，新稅條例最大目的就是引導業者前往建議地區發展，是一項不以稅收為目的的獨特條例。

具體而言，太陽能發電每瓩最低課稅620日圓、風力發電每瓩最低課稅2470日圓，都是依據固定價格收購制度（FIT）的售電價格訂定。生物質能每瓩課稅1050日圓。

新稅條例上路施行後，將在5年內進行內容修正。議會通過條例後，宮崎縣政府將從7月5日起開始跟總務省進行商議。總務省之後會基於地方財政審議會意見，來決定是否同意宮崎縣這項新稅條例。

村井說，最順利的情況就是徵不到任何稅，「希望業者能理解這項新稅，前往建議地區設置相關設施」。