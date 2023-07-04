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聯合國人工智慧峰會6日登場 致力劃定AI運用框架

中央社／日內瓦3日綜合外電報導
聯合國（UN）本週將召開人工智慧（AI）峰會，試圖籌劃出AI使用範圍，並利用AI潛能造福人類。 （路透）
聯合國（UN）本週將召開人工智慧（AI）峰會，試圖籌劃出AI使用範圍，並利用AI潛能造福人類。 （路透）

聯合國（UN）本週將召開人工智慧AI）峰會，試圖籌劃出AI使用範圍，並利用AI潛能造福人類，全球約3000名專家出席，另有數十個知名AI機器人也將與會。

法新社報導，聯合國期盼替人工智慧發展方向訂定清楚藍圖，因為目前的技術發展已遠超出為人工智慧設限的能力。

這場「AI for Good全球峰會」預計6日及7日於瑞士日內瓦登場，約3000名來自科技巨頭微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）等企業以及大學、國際組織的專家將齊聚一堂，試圖訂出人工智慧運用框架。

召開此次峰會的國際電信聯盟（International Telecommunication Union）主席鮑丹－馬丁（Doreen Bogdan-Martin）告訴記者：「這項技術正快速發展…這場峰會對全球人工智慧領域的領頭羊而言是一次絕佳機會，能夠齊聚全球舞台、共同解決管理問題。」

她說：「毫無作為絕非選項之一，人類相當仰賴它（人工智慧），因此我們必須積極投入和嘗試，確保能利用AI邁向一個負責任的未來。」

她表示，這次峰會將研究人工智慧的可行框架和防護網，以支持安全使用AI。

與會者包括亞馬遜技術長佛格斯（Werner Vogels）、谷歌（Google）旗下AI部門DeepMind營運長伊布拉欣（Lila Ibrahim），以及前西班牙國家足球隊長卡西亞斯（Iker Casillas）。卡西亞斯2019年心臟病發作，如今大力倡導利用AI預防心臟病。

此外，還有數十個機器人將參與這次峰會，包括數個擬人機器人，例如全球首個超現實主義機器人藝術家「愛達」（Ai-Da）、全球最先進的擬真機器人阿美卡（Ameca）、人形搖滾歌手機器人黛絲德蒙娜（Desdemona），以及最先進的醫療保健機器人葛蕾絲（Grace）。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）說：「這次峰會將有助於確保AI描繪出造福人類的發展方向。」

AI 人工智慧 聯合國

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