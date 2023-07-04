我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「赴中國須慎行」美國務院、情報界雙雙示警

國慶日紐約空氣質量好轉 霍楚籲出門慶祝看煙火

三星電子改組記憶體、網路部門 因應商業新環境

編譯簡國帆／綜合外電
南韓三星電子已改組人事與組織架構，強化高頻寬記憶體（HBM）等新事業的競爭優勢。（路透）
南韓三星電子已改組人事與組織架構，強化高頻寬記憶體（HBM）等新事業的競爭優勢。（路透）

南韓三星電子已改組人事與組織架構，強化高頻寬記憶體（HBM）等新事業的競爭優勢，希望克服外界對半導體不景氣與IT需求疲軟的憂慮。

韓國每日經濟新聞英文版網站The Pulse報導，三星電子3日宣布人事與組織變動，與監督半導體事業的裝置解決方案（DS）部門方面，三星電子正在記憶體事業的DRAM開發部門設立新架構，記憶體事業策略行銷副總裁Hwang Sang-joon將接任DRAM開發部門的新主管。

DRAM開發部門在三星電子的DS部門內是個關鍵組織，其組織規模之大，有副總裁擔任主管，另由四名執行副總裁和11位資深主管輔佐，負責DRAM開發和設計。三星電子DS部門主管慶桂顯與記憶體事業主管李禎培都曾有DRAM開發組織的歷練。

三星電子另外整頓記憶體與晶圓代工事業下的一些設計部門。在晶圓代工事業，科技開發副總裁Jeong Ki-tae將擔任技術長。

三星電子副董事長韓宗熙領導的裝置體驗（DX）部門，也有大幅變動。7月1日起，在網路事業下設立先進開發團隊，目標為兩到三年後取得網路領域的關鍵先進技術，被解讀為積極準備6G網路的未來科技。

三星電子也延攬曾在寶鹼（P&G）工作的Lee Jung-joo，領導消費電子勢月的下一代規劃事業群，主要為根據消費者和市場數據分析，探索新的裝置和服務商機。

另一方面，韓宗熙宣布，三星電子將不再使用報告和會議的紙本文件，希望培養無紙化的工作文化。

三星 南韓

上一則

肺癌化療實驗藥效力存疑 第一三共和AZ股價應聲暴跌

延伸閱讀

暢銷書「晶片戰爭」作者：美中晶片對抗將繼續升溫

暢銷書「晶片戰爭」作者：美中晶片對抗將繼續升溫
三星電子慘遭英特爾超車 全球半導體營收排名落居第2

三星電子慘遭英特爾超車 全球半導體營收排名落居第2
韓半導體名人遭控竊三星機密 替鴻海在中國蓋晶片廠

韓半導體名人遭控竊三星機密 替鴻海在中國蓋晶片廠
韓媒：三星電子、台積電今夏可能面臨電缺電威脅

韓媒：三星電子、台積電今夏可能面臨電缺電威脅

熱門新聞

中國銀行、工商銀行等中國主要銀行紛紛調降美元存款利率。（中通社）

中國多家銀行 調降美元存款利率

2023-07-02 10:59
圖為AMD在加州的總部。(美聯社)

輝達要小心了 超微晶片可望並駕齊驅 研究：效能已有輝達8成

2023-07-01 18:09
青森一間豪宅傳出被知名經紀公司社長買下。（取材自twitter）

不是拿來住？青森最貴豪宅「兩個月銷售一空」 頂樓破億買主意外是他

2023-07-01 19:11
美國聯準會（Fed）30日最新公布的報告顯示，金融情勢緊縮，正對美國經濟活動造成2008年金融危機爆發以來最大的衝擊。路透

Fed報告：金融情勢緊俏程度創2008年來之最

2023-07-01 12:56
今年上半年的全球市場很多事，從銀行業爆發雷曼兄弟以來最大倒閉危機，到AI熱潮帶動科技股狂漲。 （路透）

2023過了一半... 盤點國際金融市場的贏家和輸家

2023-06-30 18:24
美國民生用品價格不斷翻揚，連高所得者也開始到類平價零售商店採購。（路透）

省錢萬歲 有錢人開豪車逛平價店

2023-06-26 13:16

超人氣

更多 >
50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你

50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你
護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國
國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往

國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往
疫情消退卡車司機不再吃香 月薪兩萬縮水剩三千

疫情消退卡車司機不再吃香 月薪兩萬縮水剩三千