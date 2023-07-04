三星電子改組記憶體、網路部門 因應商業新環境

南韓三星電子已改組人事與組織架構，強化高頻寬記憶體（HBM）等新事業的競爭優勢。（路透）

南韓三星 電子已改組人事與組織架構，強化高頻寬記憶體（HBM）等新事業的競爭優勢，希望克服外界對半導體不景氣與IT需求疲軟的憂慮。

韓國每日經濟新聞英文版網站The Pulse報導，三星電子3日宣布人事與組織變動，與監督半導體事業的裝置解決方案（DS）部門方面，三星電子正在記憶體事業的DRAM開發部門設立新架構，記憶體事業策略行銷副總裁Hwang Sang-joon將接任DRAM開發部門的新主管。

DRAM開發部門在三星電子的DS部門內是個關鍵組織，其組織規模之大，有副總裁擔任主管，另由四名執行副總裁和11位資深主管輔佐，負責DRAM開發和設計。三星電子DS部門主管慶桂顯與記憶體事業主管李禎培都曾有DRAM開發組織的歷練。

三星電子另外整頓記憶體與晶圓代工事業下的一些設計部門。在晶圓代工事業，科技開發副總裁Jeong Ki-tae將擔任技術長。

三星電子副董事長韓宗熙領導的裝置體驗（DX）部門，也有大幅變動。7月1日起，在網路事業下設立先進開發團隊，目標為兩到三年後取得網路領域的關鍵先進技術，被解讀為積極準備6G網路的未來科技。

三星電子也延攬曾在寶鹼（P&G）工作的Lee Jung-joo，領導消費電子勢月的下一代規劃事業群，主要為根據消費者和市場數據分析，探索新的裝置和服務商機。

另一方面，韓宗熙宣布，三星電子將不再使用報告和會議的紙本文件，希望培養無紙化的工作文化。