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馬士基大幅調漲亞洲-北歐費率 示警其他航線可能也會漲

編譯林奇賢／綜合外電
貨櫃航運巨擘馬士基（Maersk）決定從7月底開始大幅調高不分貨類（FAK）貨櫃運費，並警告其他路線的費率「可能也會調漲」。（路透）
貨櫃航運巨擘馬士基（Maersk）決定從7月底開始大幅調高不分貨類（FAK）貨櫃運費，並警告其他路線的費率「可能也會調漲」。（路透）

為解決亞洲至北歐航線過去幾周嚴重折價的情況，貨櫃航運巨擘馬士基（Maersk）決定從7月底開始大幅調高不分貨類（FAK）貨櫃運費，並警告其他路線的費率「可能也會調漲」，目前正在評估其費率結構。

馬士基3日宣布，7月31日起，在亞洲主要港口至鹿特丹、菲力斯杜、格但斯克的三條航線，運送20呎與40呎櫃的費率分別調漲至1,025和1,900美元。

而亞洲主要港口到奧胡斯、哥德堡的航線，運送20呎與40呎櫃的費率，調高至1,050和1950美元；奧斯陸則是1,175和2200美元。

馬士基表示，此舉是「為了繼續提供廣泛的優質服務」，在進一步通知（不會超過12月31日）前，上述航線會採行新費率。

The Loadstar報導指出，上述航線的費率已加速下跌。運價分析平台Xeneta追蹤的XSI亞洲至北歐平均即期運價，上周續跌1.3%至每40呎櫃1,224美元，今年來幾乎已腰斬。

寧波出口集裝箱運價指數另指出，這條航線呈現「供給過剩」，航運業者持續以低價獲取更多訂單，而運費仍在下滑。

報導指出，馬士基宣布調漲FAK費率「令人震驚」，但這個策略只有在運能縮減的情況下才能奏效。目前看來地中海航運（MSC）不太可能同意取消任何新造船，因為MSC準備在2M聯盟拆夥後獨立營運。

不過，航運業第2季市況相當慘淡，且未來可能更糟，其他同業或許會跟進馬士基，採取類似行動，盼這條航線能提早結束獲利欠佳的情況。

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