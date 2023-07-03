我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

悼念六四被捕後七一仍走上街頭 港人拒絕遺忘

海外港人遭通緝 英外相：絕不容忍中國恫嚇

印媒訪問台國發會副主委：關鍵科技產業合作潛力大

中央社／新德里3日專電

國家發展委員會副主任委員高仙桂接受印度新聞信託社（PTI）訪問，倡議加強台灣與印度在關鍵科技產業的合作，獲10多家印度媒體刊登。

來自東南亞與南亞的多家媒體資深編輯及記者兩週前訪台，參訪了外交部、國發會、經濟部、大陸委員會等多個政府單位。

PTI今天引述高仙桂發出通稿，稱台灣與印度在新興及關鍵科技產業的合作潛力龐大，包括半導體及電子儀器製造。

高仙桂說，許多台灣大型廠商正考慮到印度投資，以分散生產來源，融入全球供應鏈

「在全球供應鏈重組以及『中國加一』策略之下，我確定我們可以看到台灣與印度加快在半導體及資訊暨通訊產業的合作。」

高仙桂並稱，印度的強項是軟體能力，而台灣則是硬體製造，互補性高，加上印度擁有龐大的內需市場，十分具有投資吸引力。

PTI引述不具名官員報導，多家台灣公司將在印度兩座專為台灣開闢的工業園設置生產基地，其中一家台灣半導體廠商的設廠程序已進入最後階段。

另一方面，報導也引述中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈說，台商之間最近湧現一波印度投資潮，鴻海的擴廠就是一例。

徐遵慈說，印度的龐大內需市場，可助台商改變與中國的貿易形態，減少對中國的依賴。

這篇通稿獲商業標準報（Business Standard）、印度電訊報（The Telegraph）、經濟時報（The Economic Times）與金融財經網站Moneycontrol等10多家印度媒體刊登。

在這篇報導之前，PTI已就外交部長吳釗燮與外媒的對話發出3篇通稿，聚焦於如何因應中國在南海與印度洋地區的擴張、中國若犯台對全球供應鏈的衝擊，以及台灣印度雙邊關係。

印度 投資 供應鏈

上一則

下半年揭序幕 股指小幅走升

下一則

日本大型製造業信心2021年來首次攀升 但PMI又陷萎縮

延伸閱讀

小米印度踢鐵板 大舉裁員 員工數從1500人降至1000人

小米印度踢鐵板 大舉裁員 員工數從1500人降至1000人
彷彿「行動棺材」 印度臥鋪巴士意外頻傳 專家籲禁駛

彷彿「行動棺材」 印度臥鋪巴士意外頻傳 專家籲禁駛
華語文測驗漸夯 西班牙、杜拜學生飛赴印度應考

華語文測驗漸夯 西班牙、杜拜學生飛赴印度應考
過去一周解雇30員工 傳小米印度將大規模裁員

過去一周解雇30員工 傳小米印度將大規模裁員

熱門新聞

中國銀行、工商銀行等中國主要銀行紛紛調降美元存款利率。（中通社）

中國多家銀行 調降美元存款利率

2023-07-02 10:59
圖為AMD在加州的總部。(美聯社)

輝達要小心了 超微晶片可望並駕齊驅 研究：效能已有輝達8成

2023-07-01 18:09
美國聯準會（Fed）30日最新公布的報告顯示，金融情勢緊縮，正對美國經濟活動造成2008年金融危機爆發以來最大的衝擊。路透

Fed報告：金融情勢緊俏程度創2008年來之最

2023-07-01 12:56
青森一間豪宅傳出被知名經紀公司社長買下。（取材自twitter）

不是拿來住？青森最貴豪宅「兩個月銷售一空」 頂樓破億買主意外是他

2023-07-01 19:11
今年上半年的全球市場很多事，從銀行業爆發雷曼兄弟以來最大倒閉危機，到AI熱潮帶動科技股狂漲。 （路透）

2023過了一半... 盤點國際金融市場的贏家和輸家

2023-06-30 18:24
美國民生用品價格不斷翻揚，連高所得者也開始到類平價零售商店採購。（路透）

省錢萬歲 有錢人開豪車逛平價店

2023-06-26 13:16

超人氣

更多 >
50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你

50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你
護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰

長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰
跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國
上海豪宅1.58億人民幣成交 得標者曝光 身價100億

上海豪宅1.58億人民幣成交 得標者曝光 身價100億