印媒訪問台國發會副主委：關鍵科技產業合作潛力大

國家發展委員會副主任委員高仙桂接受印度 新聞信託社（PTI）訪問，倡議加強台灣與印度在關鍵科技產業的合作，獲10多家印度媒體刊登。

來自東南亞與南亞的多家媒體資深編輯及記者兩週前訪台，參訪了外交部、國發會、經濟部、大陸委員會等多個政府單位。

PTI今天引述高仙桂發出通稿，稱台灣與印度在新興及關鍵科技產業的合作潛力龐大，包括半導體及電子儀器製造。

高仙桂說，許多台灣大型廠商正考慮到印度投資 ，以分散生產來源，融入全球供應鏈 。

「在全球供應鏈重組以及『中國加一』策略之下，我確定我們可以看到台灣與印度加快在半導體及資訊暨通訊產業的合作。」

高仙桂並稱，印度的強項是軟體能力，而台灣則是硬體製造，互補性高，加上印度擁有龐大的內需市場，十分具有投資吸引力。

PTI引述不具名官員報導，多家台灣公司將在印度兩座專為台灣開闢的工業園設置生產基地，其中一家台灣半導體廠商的設廠程序已進入最後階段。

另一方面，報導也引述中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈說，台商之間最近湧現一波印度投資潮，鴻海的擴廠就是一例。

徐遵慈說，印度的龐大內需市場，可助台商改變與中國的貿易形態，減少對中國的依賴。

這篇通稿獲商業標準報（Business Standard）、印度電訊報（The Telegraph）、經濟時報（The Economic Times）與金融財經網站Moneycontrol等10多家印度媒體刊登。

在這篇報導之前，PTI已就外交部長吳釗燮與外媒的對話發出3篇通稿，聚焦於如何因應中國在南海與印度洋地區的擴張、中國若犯台對全球供應鏈的衝擊，以及台灣印度雙邊關係。