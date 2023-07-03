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下半年油價 市場澆冷水

編譯任中原／綜合報導

研討會，市場交易商普遍押注國際油價將下跌，國際油市出現逆價差，高盛、摩根大通（小摩）及滙豐控股也都看空油價，對沙烏地阿拉伯的油價反彈期望澆了冷水。

沙國本月再減產，產量將降至每日900萬桶，為2021年6月來最少，並期望下半年石油需求回升。國際能源總署（IEA）與華爾街銀行也預期下半年需求將回升，問題在於國際油市顯然持相反看法，期貨市場出現逆價差，即近期期貨油價高於遠期，顯示交易商認為未來幾個月的石油供給，將足以因應需求且有餘。沙國面臨利率上升，中國經濟復甦不如預期等需求遲滯影響，加上美國、伊朗及俄羅斯產油量高於預期，若沙國要拉高油價，必須更急劇減產。

分析師指出，更重大且廣泛的總經因素將打擊全球石油需求成長。高盛上周表示，持續升高的利率將「持續拖累」油價。小摩兩周前大砍布蘭特油價預估到每桶81美元，低於之前預期的90美元。滙豐預測下半年布蘭特油價為每桶80美元，遠低於之前預估的93.50美元。路透訪調的分析師認為，成長風險將抑制油價，下調今年布蘭特原油均價預估至每桶83.03美元，低於5月的84.73美元，本季均價估83.28美元。

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