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超微AI晶片效能提升 將追趕輝達

編譯陳律安／綜合報導
MosaicML認為，超微的AI晶片效能未來能趕上輝達的產品。（路透）
MosaicML認為，超微的AI晶片效能未來能趕上輝達的產品。（路透）

根據人工智慧（AI）軟體業者MosaicML的最新評測報告，超微（AMD）AI晶片目前的效能約是輝達（Nvidia）產品的80%，但未來有望迎頭趕上。

路透報導，輝達支配了強大AI晶片的市場，這類晶片驅動了聊天機器人ChatGPT等AI服務，在近幾個月席捲科技產業。AI熱潮刺激輝達的市值衝破1兆美元，也使其晶片產品供不應求，輝達說，正試圖解決這項問題。在此同時，科技業者正找尋替代品，寄望超微能成為輝達有力的對手。這促使MosaicML評比了超微和輝達的AI晶片。

MosaicML檢視了超微的MI250和輝達的A100，這兩款晶片雖是兩家大廠當前旗艦晶片的上一代，但需求仍相當火熱。

MosaicML發現，MI250能達到A100的八成效能，主因是超微去年底發布了軟體更新，以及Meta Platforms支援開發的新版開源軟體PyTorch也在今年3月發表。

MosaicML科技長湯漢林（Hanlin Tang）認為，超微如果按目前進度進行後續的軟體更新，未來可望讓MI250的效能與A100平起平坐。

湯漢林表示：「就多數（機器學習）的晶片業者來說，軟體是最大罩門。超微以往的強項就是軟體層面。」他補充說，MosaicML這次的研究並未收受超微的資金。

湯漢林指出，MosaicML採用自家的工具、PyTorch及超微的軟體來訓練大型語言模型，也不必更動這些軟體的程式碼庫。

他說，若開發商能用合適的價格採購超微晶片，「可以今日就採用這些晶片，因為它們與輝達的產品可以相互替換。」

MosaicML表示，這項研究是為了證明，除了輝達晶片以外，還有其他選擇。

超微在聲明中表示，這項研究結果「讓我們的策略更具說服力，即支持開放、易於執行的軟體生態系統，用於超微硬體上的AI訓練和推論」。

晶片 輝達 AI

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