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全球消費力下滑...越南景氣不振失業人口破百萬 這產業為重災區裁逾20萬人

中央社／河內1日專電
圖為越南河內製鞋工廠。（路透）
圖為越南河內製鞋工廠。（路透）

全球消費力道下滑，今年第2季越南工作年齡人口共107萬人失業，失業率為2.3%。紡織成衣、製鞋、木材與電子業為重災區，今年第2季共裁員21萬7800名工人。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南統計總局（GSO）指出，這些失業工人大多在加工出口區與工業區上班，包括南越地區平陽省（Binh Duong）、胡志明市，以及北越地區的北寧省（Bac Ninh）等。

越南統計總局說，今年第2季紡織成衣、木材加工及電子業分別減少14萬2500、1萬6900及3萬200名工人。失業工人紛紛轉而從事服務業。

今年第2季，越南工作年齡人口有107萬人失業，失業率為2.3%。失業率最高的地區為湄公河三角洲與東南部地區，胡志明市失業率升至3.71%，首都河內市則下滑至1.23%。

另一方面，今年第2季越南全國共有24萬1500名工人被迫休假，比第1季減少5萬2500人。

越南統計總局表示，這些工人大多在越南的外企上班，行業以製鞋、紡織為主，區域集中在北江省（Bac Giang）、平陽省、寧平省（Ninh Binh）、清化省（Thanh Hoa）。

越南統計總局說，從去年第4季開始，企業訂單就開始減少，數以十萬計的工人被迫休假或丟掉飯碗。

受到國際需求下滑等因素影響，越南就業市場面臨的挑戰預計還將繼續。

越南 就業 裁員

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