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助巴基斯坦緩解外債危機 IMF願提供30億美元貸款

中央社／伊斯蘭馬巴德29日綜合外電報導
巴基斯坦財政部長伊沙克·達爾（Ishaq Dar）。（路透）
巴基斯坦財政部長伊沙克·達爾（Ishaq Dar）。（路透）

國際貨幣基金（IMF）今天在華盛頓宣布一項價值30億美元的新「備用融資機制」（Stand-By Arrangement），可望協助巴基斯坦暫時緩解不斷膨脹的外債。

法新社報導，巴基斯坦經濟正深陷困境，在試圖償還高額外債的同時，也受到國際收支危機的衝擊，而長達數月的政治混亂也嚇跑了潛在的外國投資。

巴基斯坦通貨膨脹飆升，盧比暴跌，國家再也無力進口，導致工業產出嚴重下滑。

IMF官員波特（Nathan Porter）在聲明中表示：「我很高興地宣布，國際貨幣基金小組已與巴基斯坦當局就一項為期9個月的備用融資機制達成工作人員層級協議，發行價值約30億美元的特別提款權（SDR）。」此一數字相當於巴基斯坦在IMF配額的111%。

波特說，這筆交易必須在7月中旬前獲得IMF執行董事會批准。

巴基斯坦與IMF於2019年就一項紓困方案達成協議，然而雙方針對最新一筆65億美元的融資分期款項談判，自去年11月就陷入停滯，巴基斯坦政府在最後關頭修改了國家預算，試圖滿足協議要求。

波特說，相關計畫將於明天到期，新協議是以IMF根據前一份協議所做的努力為基礎。

波特 融資 貨幣

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